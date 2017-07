Principal dirigente de la COD no descarta su reelección

El principal dirigente de la Central Obrera Departamental COD, Rubén Ramallo Ortiz, al confirmar para la primera semana de agosto el congreso de esta organización, admitió que si las bases lo respaldan podría reelegirse en el cargo por cuarta vez consecutiva.

Ramallo está de dirigente desde el 2010, fue reelegido por tres veces consecutivas. “Eso no me niega a poder ir, si las bases decidan que vaya, si hay mayoría para que yo pueda ver que la COD siga en el mismo camino, tendría que asumir”, admitió.

El dirigente que procede del sindicato del Servicio Departamental de Caminos Sedeca reconoció que si su sindicato le dice que no puede ir, no lo hará, su sector es quien le propone. Personalmente si las bases lo piden se reelegirá porque no quiere que su organización se politice.

No obstante, reconoció que el poder de algunas autoridades nacionales predomina, dijo tener información de que el gobierno pretende tomar la COD, no solamente de Tarija, sino de todos los departamentos a como dé lugar.

Nuevo Sur

Comparte Facebook

Twitter