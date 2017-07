Municipio organizó mesa técnica para preservar el agua y salvar al río Guadalquivir

En el transcurso de la tarde de ayer, en las instalaciones del Salón Consistorial del Gobierno Municipal de Cercado, se llevó a cabo un taller con la presencia de autoridades e instituciones afines al área ambiental, como también estudiantes de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” y algunos activistas defensores de la naturaleza.

En dicho taller explicaron la situación en la que se encuentra el río Guadalquivir y de qué manera la Alcaldía está trabajando con diferentes instancias por revertir la contaminación, que está atentando contra la vida de uno de los ríos más importantes de Tarija. “Es importante socializar y trabajar con la sociedad tarijeña, la idea de esta reunión es, a través de lo que se viene trabajando desde la Secretaria, es dar a conocer lo que hemos hecho en torno al saneamiento del río Guadalquivir. El río Guadalquivir tiene varias necesidades es importante la sensibilización, educación ambiental, visitas de campo. Muchos no conocen al río de manera directa, desde cuales son las quebradas entonces esa temática nos interesa mucho que sea conocida por todos, es necesario en las universidades trabajen en la investigación, pero también se necesita activismo”, dijo el secretario municipal de Medio Ambiente y Gestión Territorial, Álvaro Orozco.

Subrayó que se pretende conformar una cruzada ambiental con representantes tarijeños, tanto de la sociedad civil como también de las instituciones públicas y privadas.

Monitoreo y clasificación de las aguas del río Guadalquivir y sus principales afluentes

El ingeniero Jorge Tejerina, explicó que la actividad de los pobladores tiene una influencia importante en torno a la calidad de las aguas, ya sean superficiales o subterráneas, debido a que bajo la influencia de las actividades socioeconómicas, que se realizan como también a la falta de sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales, se vierten continuamente contaminantes que afectan la actividad biótica de los cursos de agua, lo cual implica un daño progresivo y continuo en la calidad de las aguas, y por ende reduce su grado de aprovechamiento y los beneficios de las mismas.

Tejerina, apuntó que de forma piloto se llevará a cabo la valoración del Río Guadalquivir y sus principales afluentes, para que como resultado de esta actividad interinstitucional entre: Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, el programa PERIGUAGUA de la cooperación alemana, los gobiernos autónomos municipales de Cercado, San Lorenzo, Uriondo y Padcaya, la OTN y la Universidad “Juan Misael Saracho”, tras valorar los aspectos positivos y las deficiencias de la metodología propuesta para implementarse, en principio en el Valle Central de Tarija, se pueda establecer un programa departamental para que este sea desarrollado en las principales cuentas que están siendo afectadas por la contaminación. “Este es un plan de acción que se viene ejecutando en resultado de los niveles de cooperación, que se tienen en lo que se ha constituido la Mesa Técnica Municipal, esta es una alianza que se ha formado con los cuatro municipios para hacer un asesoramiento en lo que corresponde al monitoreo y clasificación de las aguas del río Guadalquivir “, dijo el profesional.

Además dijo que se está trabajando para que a corto plazo se den soluciones y cambiar la actual situación de contaminación del Guadalquivir, especificando que la solución a largo plazo será la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Opiniones y criterios

La concejal municipal, Cira Flores, destacó la importancia de este tipo de talleres, puntualizando que gracias a un esfuerzo conjunto entre toda la población, la cual tienen que empezar a tomar conciencia sobre los cuidados ambientales, se podría volver a tener el río Guadalquivir de años atrás en el que muchas familias se aproximaban al mismo a pasar momentos gratos . “Se ha estado hablando sobre un informe de la propia Universidad Católica Boliviana, se dio a conocer el 2015 en un trabajo de tesis con las conclusiones de que las aguas del río Guadalquivir están contaminadas en categoría D, confirman tras el diagnóstico toxicológico que está contaminado y no apto para el riego, considero que esa información se la debería de tomar en cuenta porque viene de una universidad de prestigio”, señaló la concejal.

“Luego está la auditoria que hizo la Contraloría del Estado en noviembre del 2016, que ratifica que las aguas están contaminadas y particularmente una zona de abajo”, dijo el exdirector de Desarrollo Industrial y Comercial de la Gobernación, José Luis Alzugaray.

Resaltó que hace unas tres semanas el Instituto Tecnológico San Andrés, a través de su carrera de Recursos Hídricos, hizo un muestreo de 30 puntos partiendo desde el río Trancas y desembocando en el Angosto. “El Instituto Tecnológico de San Andrés no hizo un análisis de agua, el estudio no refleja qué calidad ni qué contaminantes tiene el agua, yo me puse en contacto y hasta el día de hoy no tienen una respuesta; con el Viceministerio de Recursos Hídricos el 2015 revisamos un muestreo de macroinvertebrados, dentro de su campaña que venían haciendo socialización de esta metodología pero se quedó en una metodología o sea no se complementó, por eso lo que hizo el Instituto no cuenta como resultados oficiales hasta la fecha”, dijo el ingeniero técnico de la Secretaria Municipal de Medio Ambiente y Gestión Territorial, Jaime Baldiviezo.

Activista

El activista Gonzalo Torrez Terzo, manifestó su preocupación argumentando que para la recuperación del río primero hay que recuperar la calidad del mismo, de igual manera se debe ver por la cantidad de agua, señalando que actualmente el Guadalquivir parece una quebrada por lo seco que está. “Se debe tener en cuenta que hay una Sentencia Constitucional y esto a pesar de lo que digan se ha armado porque se ha ganado un juicio a la Alcaldía y en el segundo punto de la Sentencia, que son las cosas que tiene que cumplir la Alcaldía, dice en el inciso A, que la Alcaldía deberá gestionar la efectividad de la normativa municipal y nacional de protección de la cuenca del río Guadalquivir con medidas específicas de protección, o sea tienen que recuperar el río por obligación ahora porque si no lo recuperan van a terminar tal vez en Morros Blancos (recinto penitenciario)”, amenzazó.

Torrez, mencionó también que el río se encuentra en emergencia hídrica, tomando en cuenta que esta situación está plasmada en una Ley, por el severo grado de contaminación que tiene, sin dejar de lado el poco caudal de agua que tiene. “Hay que buscar que el Guadalquivir tenga buena calidad y agua, otra cosa que no hay que olvidar es que el río es como una casa y necesita un baño, y los barrios necesitan el sistema de alcantarillado sanitario y los nuevos barrios que son aprobados por la Alcaldía no están conectados al sistema de alcantarillado; y aquí se siguen aprobando nuevos barrios de esa manera nunca vamos a recuperar el río y de esa manera esta Sentencia Constitucional se estaría incumpliendo, la Alcaldía legaliza terrenos donde se van a construir nuevas casas en los bordes de las quebradas”, finalizó.

María José Oliva Grimalt

