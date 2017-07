Vecinos tuvieron que “acorralar” al director de SETAR para obligarlo a reponer proyecto de electrificación para sus barrios

Unos 50 vecinos, a la cabeza de Federación de Juntas Vecinales Fedjuve, acorralaron al Directorio de Servicios Eléctricos de Tarija Setar en pleno edificio de la empresa y le exigieron a reponer el proyecto de electrificación de 37 barrios en esta ciudad, esperan que este miércoles el proyecto sea reincorporado en el Plan Operativo Anual POA de la empresa.

Los vecinos tras confirmar que el Directorio sacó del POA 2017 de Setar el proyecto de electrificación, que prevé una inversión de nueve millones de bolivianos de la Gobernación, irrumpieron en la reunión del Directorio para exigirle que rectifique su proceder.

El principal dirigente de Fedjuve, Edwin Rosas Urzagaste, confirmó la presión como otros vecinos que se movilizaron, uno de ellos testificó que una vecina, mayor de edad, cuyo nombre no se precisó, molesta casi agredió físicamente al presidente, Franz Arandia Prada.

Rosas dijo que es lamentable tener un Directorio ocupado en una diversidad de problemas, menos en las necesidades de energía de la gente, “cómo es posible que hayan dejado de lado en el POA el proyecto de electrificación, 36 barrios para más de 400 familias”. “Por capricho del presidente o del directorio este proyecto prácticamente se cae y no permite que esto avance, a pesar de que la gerencia manifestó su voluntad de financiar la electrificación con el concurso de la Gobernación”, sostuvo.

Los vecinos advirtieron que no permitirán que por caprichos o peleas políticas, se deje sin el servicio de electricidad a muchas familias de la ciudad, con un 20% del total de la inversión, Setar podría trabajar hasta fin de año y en el POA 2018 comprometer lo que falta. “Al parecer el Directorio quiere ser fiscalizador y a la vez administrador de la empresa, eso no corresponde, el mensaje que dieron los vecinos es bastante claro, de que trabaje y no perjudique”, dijo el vecino.

El presidente del Directorio respondió que no sabía o que Setar no tenía dinero; sin embargo, de inmediato fue llamado el gerente, Alfredo Becerra, quien dijo que están en posibilidad de ejecutar el proyecto, si le aprueban no hay ningún problema. “Ha quedado demostrado que es falta de voluntad del directorio”, agregó al recordar que durante diez años estuvieron esperando este proyecto que cuando estaba por concretarse, llega el Directorio y pretende dejarlo pendiente.

Los vecinos dieron plazo hasta las 15 horas de este miércoles para que gerencia y Directorio se entiendan y tengan una sola voz, corregir el POA o poner el proyecto en el POA reformulado que se tendrá a fin de mes, prosiguió Rosas.

