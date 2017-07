Asambleísta Lea Plaza: ““Todos quieren tener el control del poder, de las pegas y las compras de SETAR”

Diferentes instituciones y autoridades envuelven a Servicios Eléctricos de Tarija Setar en una guerra interna por pegas, compras y beneficios de otra índole, dejando de lado la prioridad del servicio que presta esta empresa que enfrenta una crisis que empeora a diario.

“Dentro de Setar estamos en este momento en una guerra interna que no sólo involucra al directorio, la gobernación, al gerente, al sindicato de trabajadores, sino también a la Comisión de energía de la Asamblea, a la Brigada Parlamentaria”.El apunte es del asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez, al añadir que hay demasiados actores metidos en esta pelea por el poder dentro de Setar, está disputándose quién va manejar las pegas, las compras, otros beneficios, esa es la verdad.

“Todos quieren tener el control del poder, de las pegas, las compras y algunos beneficios que otorga Setar a sus trabajadores, dejando de lado temas de fondo, como el costo de la energía, la calidad del servicio, qué pasa con la mora, el aumento en el costo de la energía”, señaló el legislador.

“Setar era la única instancia que podía haber impugnado la Resolución de la Autoridad de Electricidad AE y no lo hizo, por estar metida en este lío interno, ya venció el plazo para impugnar, la Gobernación no tiene personería para hacerlo”, cuestionó.

“Setar está en una guerra interna de denuncias y contradenuncias que preocupa, la intervención de la Gobernación, que en su momento fue adecuada, no tocó el fondo del problema, por el contrario se convirtió en un mecanismo de ajuste de cuentas dentro esta pelea”, dijo.

A la gente no le interesa eso, sino tener energía barata, mejorar la calidad del servicio, lograr una empresa sólida y eso es lo que no consideran los actores de esta pelea por el contrario lo están descuidando poniendo en riesgo el futuro de la empresa.

DENUNCIAS

Sobre la denuncia de que una de sus movilidades se benefició con gasolina a través de vales de Setar, Lea Plaza aclaró que esa movilidad la vendió hace diez años a Wilfredo Porcel Amador, quien después lo vendió a Freddy Castrillo Castrillo, por tanto no tiene nada que ver.

A su vez dijo no conocer ninguna denuncia formal en su contra, que se haya presentado y si se presenta que se investigue en las instancias que corresponde, no hablará ni mencionará al respecto, pero que sea una denuncia seria, no una cortina de humo.

El Directorio de Setar denunció a Castrillo de cargar gasolina a su movilidad con vales de Setar, “estoy acá, que se investigue el tema, no voy hacer ninguna declaración ni voy a entorpecer cualquier denuncia que se haya presentado”, respondió.

Agregó que la denuncia es para tapar la ineficiencia y la incapacidad de ocho meses de gestión del Directorio de Setar, es para desacreditar a la empresa, a su persona, no hará referencia ni mediatizará una denuncia que debe tramitarse en las instancias que corresponda.

INASISTENCIA

La senadora Mirtha Arce Camacho, lamentó la inasistencia este lunes del presidente del Directorio de Setar, Franz Arandia Prada, a un informe que pidieron un grupo de parlamentarias, para conocer la situación de Setar, “no era una invitación, era una orden”.

El presidente interpreta mal, nosotros no invitamos, estaba obligado a concurrir como dice la ley, para brindar información que el pueblo de Tarija necesita conocer, acotó al indicar que reprogramarán la fecha para este informe que por ahora se eludió.

Para la COD Setar cayó en la vergüenza de denuncias de cocina

“Es una vergüenza porque ya están entrando en denuncias de cocina, tendrían que sentarse y debatir, cada quien sale con sus denuncias sobre ciertos temas, quien queda mal son ellos mismos no el gobernador ni ninguna otra autoridad”.

La declaración es del principal dirigente de la Central Obrera Departamental COD, Rubén Ramallo Ortiz, al pedir que tuvieran que poner todas las cartas sobre la mesa respecto de Servicios Eléctricos de Tarija Setar y aclarar todos sus problemas, no dedicarse a una serie de denuncias de uno y otro lado.

Al informar que el Comité Cívico llamó a la gerencia de Setar para informarse de lo que sucede en esta empresa, Ramallo aseguró que permitirán más manoseo ni de uno ni otro lado, Setar es del pueblo y tiene que hacerse respetar porque ese es el mandato.

El dirigente además informó que como COD esperan la convocatoria de la Central Obrera Boliviana COB a un ampliado nacional para evaluar las movilizaciones contra la AE y su incremento en el costo de la energía, no se descartan nuevas medidas de presión.

Fernando Barral Zegarra

