ALDT recontratará “solo” a 50 funcionarios

“Máximo vamos a contratar unas 50 personas hasta fin de año”, confirmó la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, Sara Armella Rueda, al admitir que había 200 funcionarios, situación que no se reiterará en esta nueva gestión que además buscará ser más eficiente.

“Se dará prioridad a las comisiones con su secretario técnico, su asesor de Comisión para que no tengan problemas en el tema de los informes, agregó al admitir que están recortando todo el personal ante la reducción presupuestaria.Se mencionó que se está sacando el personal, sí lo estamos haciendo por el tema de ahorrar los recursos, no contamos con recursos, de manera responsable vamos a contratar el personal necesario para atender lo prioritario”, explicó.

“Lo que no vamos a hacer es cargar todo el personal solamente por tener al funcionario o por dar gusto a quien quiere trabajar por trabajar, eso es lo que vamos a hacer”, prosiguió al informar que esta semana están modificando el organigrama de la Asamblea Legislativa Departamental.

“Esta modificación permitirá ajustar en los espacios claves como priorizar la unidad de fiscalización, legislación, a través de las comisiones y secretaría general, además del tema normativo, sobre qué debemos hacer como Asamblea”, remarcó.

Asimismo, dijo que no sacarán leyes por sacar o por el nombre nada más, sin ningún objetivo que beneficie a la población, el caso concreto es de su colega del Movimiento Al Socialismo MAS, Jorge Arias Soto, quien hasta hizo una huelga, por algunas horas, por sus proyectos de ley.

“Uno de los proyectos de ley presentados por el legislador fue rechazado en su propia comisión de la que es presidente, “no vamos aprobar por aprobar, eso es lo que no vamos a hacer, eso no voy a permitir que se haga en la Asamblea”, insistió.

Arias incluso planteó que se trate sus proyectos de ley, de prohibición de animales en las carreteras y de control de alcoholemia a conductores, con dispensación de trámite, sin embargo, eso no puede hacerse tiene que trabajarse en la comisión que corresponda.“Dispensación de trámite vamos a necesitar cuando sean asuntos importantes y de urgencia para poder resolver en el pleno de la Asamblea”, subrayó la titular que el fin de semana participó de un seminario sobre la problemática del acoso político a las mujeres.

Arias se declaró en huelga de hambre, según dijo por tiempo indefinido, sin embargo, a las pocas horas dejó el ayuno voluntario sin dar ninguna conferencia de prensa como lo hizo al momento de instalar su piquete en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Departamental.

Cesantes del exPEU marcharon y pidieron empleo a Gobernación

Los cesantes del ex-plan Empleo Urgente (PEU) marcharon y pidieron puestos de trabajo a la Gobernación, aseguraron que en los primeros siete meses del año no trabajaron nada y que el Servicio Departamental de Empleo Sedem no dio ninguna respuesta“Tenemos mucha crisis, la gente se dedica a la delincuencia, hay secuestro de niños porque no hay plata, no dan soluciones nuestros gobernantes, exigimos fuente laboral estable”, declaró el dirigente Vicente Romero Sánchez.

“Los cesantes suman unas mil personas, la mayoría mujeres, todos estos meses esperaron trabajo sin resultados, “no queremos robar, solamente exigimos que el gobernador resuelva el problema, queremos trabajo para ganar nuestro sustento”, insistió.

Consultado si no dio resultado el Sedem, respondió que es lamentable esta dependencia, no dio frutos hasta ahora, conversaron con sus representantes, “pero se tiran la pelotita, entre ellos, dicen que no hay recursos, ellos tiene que resolver, queremos dialogar”.

