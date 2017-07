Diputado advierte: “Sería aventurado encarar petroquímica, sin previa certificación de reservas de gas natural”

El diputado de oposición, Edgar Rendón Ríos, advirtió que sería aventurado encarar la petroquímica en el país, sin una previa certificación de las reservas de gas natural que garanticen un proyecto de esta magnitud, que precisa una inversión millonaria.“Pero por supuesto, por supuesto”, reiteró el legislador al indicar que hay dos problemas por los cuales se anuló la adjudicación para la petroquímica en el Chaco, la falta de certificación de reservas y los problemas en su licitación.

El parlamentario remarcó que el gobierno retrocedió en algo que no tenía seguridad de ser todavía, más allá de una licitación con fallas e irregularidades, sin reservas certificadas de gas natural es adelantarse demasiado.

El gobierno se dio cuenta de que no estaban bien manejados todos los procesos que llevaba adelante Yacimientos petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, por otro lado es el tema del gas, es un absurdo pensar, mientras no tengamos certificado y seguro, seguir adelante con un proyecto de gran inversión en Bolivia.

Estos dos elementos han generado la decisión del gobierno de ir atrás con este proyecto, tendrán que pensarlo mejor, primero en llevar adelante un proceso de licitación, pero sobre todo de resolver el problema de la reservas de gas. “La garantía que tengamos de gas sea suficiente, porque no es como dice el Ministro (de hidrocarburos) que esa planta de petroquímica va funcionar sin gas, ¡por Díos!, lo que alimenta las petroquímicas en todo el mundo, no solamente, en este caso, es el etanol”, dijo.

“El gas húmedo como generalmente se llama y que se saca a través de las plantas separadoras, si no hay este proceso de sacar el líquido y alimentar la petroquímica, de qué vamos a hacer los productos a lograr en una planta de propileno y polipropileno”, explicó.

El diputado refutó con ironía “para qué vamos a hablar de propileno y polipropileno si no vamos a hacer con gas, entonces hagamos plantas industriales sin gas en cualquier lugar y en todas partes, no es así, no es así”.

El parlamentario recordó que aún está fresco en la memoria el tema del caso Taladros de YPFB, este asunto dio pie para hacer algunas averiguaciones sobre la licitación para la petroquímica más si la misma empresa hizo estudios previos y ella misma se adjudicó la obra.

“Sobre eso, sino tenemos gas no tiene sentido hacer petroquímica, esto no se hace sin gas, no es como dice el ministro, ‘sin gas podemos hacer, no necesita gas’, por Díos, eso no es así”, reitero el diputado al insistir que la situación es preocupante.

Fernando Barral Zegarra

