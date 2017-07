Marihuana en ensalada

Llega el verano y todos empezamos a pensar más de lo normal en términos de salud, ejercicio y buenos hábitos. Mas tiempo libre, menos ropa… Buscamos recetas infalibles y resultados rápidos. Pero seguramente nunca pensamos que por ejemplo unas semillas de marihuana medicinal, o semillas normales de cáñamo, podrían convertirse en el último súper alimento. Y es que la marihuana es un vegetal verde lleno de antioxidantes, vitaminas y minerales. Entre sus efectos específicos, conserva los ácidos cannabinoides en su estado natural, el THCa (ácido tetrahidrocannbinólico) y el CBDa (ácido cannabidiólico) que se convierten en THC y CBD cuando el cannabis se calienta.

El CBDa tiene propiedades antiinflamatorias, funciona como agente antibacteriano y reduce náuseas y vómitos. El THCa protege frente a enfermedades neurodegenerativas, espasmos musculares, y alivia el insomnio y todo tipo de dolores.

El cannabis también conserva más terpenos beneficiosos cuando no se quema, y por supuesto no te “colocará”, porque el THC no parece si no se quema.

Aunque cualquier variedad sirve para consumir cruda, si tienes marihuana con hojas violetas no dudes en incluirlas también. Son ricas en antioxidantes y antocianinas, que depuran y reparan las células dañadas.

En cuanto a la manera de consumirla, puedes hacerlo en forma de Smoothie (mezclándola con otras frutas y verduras para disimular su sabor amargo), o en zumos (recuerda que cuanto más frescos estén los ingredientes, el cannabis en este caso, mejor será el zumo y más conservará sus propiedades beneficiosas).

En ensalada, puede aparecer como cualquier otro ingrediente añadiendo un plus de salud y novedad.

Además de las hojas de marihuana, las semillas y el aceite de cáñamo llevan usándose en cocina mucho tiempo. Las semillas pueden usarse como las pipas de calabaza o de girasol, tostándolas, haciendo hummus o añadiéndolas a tartas saladas o platos de pasta. El aceite, prensado en frío, sirve como sustituto del aceite de oliva a todos los efectos.

La información sobre la marihuana es infinita, casi tanto como sus aplicaciones, y por eso es un tema inagotable y siempre de actualidad.

Comparte Facebook

Twitter