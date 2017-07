Senadora de Pando apoya constitución de un concejo nacional de hidrocarburos

La senadora por el departamento de Pando, Carmen Gonzales La Fuente, dio a conocer que se unía a la iniciativa de los ex secretarios departamentales y especialistas en el área, José Luis Parada Rivero y Boris Santos Gómez Uzqueda, para que creado en Bolivia un Consejo Nacional de Hidrocarburos con el fin de que se discuta con gente experta en el área petrolera la temática de energía e hidrocarburos del país.

Gonzales dijo “en mi condición de senadora electa por el departamento de Pando y preocupada por la profunda corrupción, por la cual está atravesando la principal empresa de petróleo, como es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), debido a la falta de un sistema de reingeniería y refundación, hace días atrás he remitido una carta al presidente de la República, Juan Evo Morales Ayma”.

En este sentido, aseveró que en dicha carta le pide al presidente que convoque de manera inmediata a un Consejo Técnico Nacional para discutir temas sobre hidrocarburos y energía. “Éste consejo debe estar integrado por profesionales idóneos, profesionales del área cualificados, además por personas y autoridades idóneas pero por otra parte, también me sumo al pedido que hacen los exsecretarios departamentales como son el doctor Luis Parada Rivero y el licenciado Boris Santos Boris Uzqueda, como el ingeniero José Padilla quienes plantean que se discuta finalmente la temática de energía e hidrocarburos”, dice el texto.

El pedido para que se desarrolle este Consejo está basado en el fracaso de la nacionalización de hidrocarburos, enfatizó que no hay una nueva ley de hidrocarburos hasta el momento, a pesar de que el Movimiento al Socialismo MAS, tiene mayoría en el Parlamento. “Y a pesar que ya están más de diez años en el poder, no hay una nueva ley de electricidad, no hay una ley de energía para poder solventar la electricidad. Mucha corrupción al interior de YPFB y tal es el caso de Santos Ramírez, tal es el caso Carlos Villegas, tal es el caso de los taladros. Realmente han cambiado más de cuatro presidentes en YPFB pero hasta ahora no hay transparencia, ya es tiempo señores del Gobierno de dejar de hacer política con el tema del gas, ya se cambiaron más de cuatro ministros y hasta ahora no hay nada de positivo o algo que venga a beneficiar al desarrollo de nuestro país”, expresó la senadora.

Gonzáles también puntualizó que no existen inversiones privadas para la exploración, tampoco nuevos mercados de gas y subrayó que tan solo se cuentan con el del Brasil y de Argentina; además se dividió el Ministerio de Energía e Hidrocarburos en dos.

“En ninguna parte se hace esto de dividir un Ministerio a cargo del área. Es por todo ello, que se necesita que se reúnan los mejores profesionales y especialistas del país y discutir y asesorar en el tema de hidrocarburos y energía”, finalizó la senadora.

