Secretario de la Gobernación: “Directores de SETAR ponen en riesgo de intervención a esa empresa”

El Directorio de Servicios Eléctricos de Tarija Setar está poniendo en riesgo de inminente intervención a esta empresa por el gobierno, no solamente por otorgar al gerente general un poder limitado, condicionado y restringido, sino sobre todo por no explicar por qué asume este tipo de actitudes.

Este criterio es del secretario de Energía de la Gobernación, Freddy Castrillo Castrillo, tras la espera infructuosa al Directorio la tarde de este miércoles junto a los gerentes de Yacuiba, Villa Montes y Bermejo para reunirse y tratar los problemas de la empresa.

Manifestó “no queremos pensar que el Directorio esté ganando una especie de tiempo, generando una situación de riesgo para la empresa, generando las condiciones para que no cumpla sus compromisos con la Autoridad de Electricidad AE no cumpla su plan de inversiones”.

Estas son causales para una intervención por la AE, “esperamos que no sea así, pero esas son las consecuencias que pueden ocurrir, con un Poder donde el gerente no tiene la representación legal que le permita trabajar en óptimas condiciones”, según Castrillo.

“Esto pone en riesgo inminente de intervención, es susceptible de sanciones económicas por la AE”, advirtió al recordar que hay más de siete millones de bolivianos de multas a Setar que están en juego por procesos administrativos y trámites ante la AE.

Al tener gerente sin Poder, la empresa está en una total indefensión, aseguró al indicar que la actitud del directorio traerá consecuencias administrativas y económicas para la empresa, que se administra con el dinero de los usuarios de Tarija por el servicio.

La Gobernación espera que el Directorio tenga la voluntad de explicar, volverán a convocarlo para que explique a la población, su actitud de otorgar un Poder en esas condiciones, que al final amarra de pies y manos al gerente, de acuerdo a Castrillo.

El Poder otorgado anteriormente fue por tres meses, concluyó a fines de mayo, después de más de un mes, otorgaron otro que no es amplio y suficiente, por el contrario condiciona al gerente a los directores, que quieren ser una especie de “gerencia paralela”.

PERJUICIO

La gerente de Setar Villa Montes, María Esther Hoyos Gonzales, mostró su preocupación por la falta de Poder amplio y suficiente, “la AE nos está fatigando a nosotros con el cumplimiento de las resoluciones”. Para hacerlo necesitamos un mandato, un Poder. Si el gerente no tiene Poder tampoco puede darlo a los subsistemas, es un perjuicio, “esto nos va llevar a situaciones de multas y sanciones por la AE, vinimos a Tarija para pedirle al Directorio que extienda el Poder. “No puede ser juez y parte, gerentar y fiscalizarse”.

PENA

El gerente de Setar Bermejo, Luis Villca Abán, declaró que es una pena la actitud del directorio, no explicar el Poder que otorgó que es limitado y que no es suficiente para todas las actividades legales y administrativas, “amarra de manos al gerente”. Agregó “esto está acarreando serias situaciones, como el estancamiento de Setar a nivel departamental”.

IMPEDIDOS

“Debería haber estado el Directorio para analizar el Poder para que nosotros, encargados de los subsistemas, digamos que tenemos responsabilidad en la administración del sistema. Queríamos una explicación, estamos impedidos de hacer gestión, de cumplir objetivos” “Lamentablemente no se dan cuenta que el tiempo está pasando y nosotros no estamos avanzando, estamos atados de pies y manos, creo que el Directorio debería concertar el Poder y no dejar en incertidumbre”, dijo el Gerente de Setar Yacuiba, Miguel Arciénega Paniagua.

Fernando Barral Zegarra

