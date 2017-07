Directores de SETAR dieron “poder condicionado” al gerente de SETAR

El Directorio de Setar concedió un Poder condicionado al gerente de Servicios Eléctricos de Tarija Setar, vulnera el Estatuto de esta empresa, se tramita su improcedencia por los reparos surgidos, el presidente directivo, Franz Arandia Prada, no dijo la verdad al hablar de Poder indefinido.

La gerencia de Setar mostró sus observaciones, como su otorgación por un Notario de Fe Pública, del abogado Anibal Alberto Revollo Saavedra; sin embargo, según la Ley Notarial este tipo de documentos tienen que proporcionarlo las Notarías de Gobierno.

Esta explicación es del asesor legal de Setar, Eyber Velásquez Castrillo, para quien es una irregularidad la participación de un Notario ordinario. La Gerencia de Setar pide cumplimiento del Estatuto de Setar, otorguen un Poder conforme a las atribuciones que tiene.

Velásquez cuestionó “no es Poder indefinido, el Poder dice por un lapso de 90 días calendario, no entendemos este proceder, el otorgante del Poder puede conceder y al día siguiente revocarlo, no tiene sentido establecer plazo que después son objeto de observaciones”. “La propia Autoridad de Electricidad AE ya está observando, en el anterior Poder dicen 90 días, y algunos recursos interpuestos son observados por este tema de los plazos, “preocupa de sobre manera este proceder que no es el correcto”, cuestionó.

“El Poder otorgado está sujeto además a dos condiciones, otorgan poder sin autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, “nosotros no entendemos el objetivo del Directorio, tendrían que explicar qué persiguen con documentos así. Nos están dando un Poder para decirnos que no podemos representar, a ninguna instancia, seguramente la propia AE se pronunciará y dirá que al no tener autonomía de gestión, no puede siquiera apersonarse a nuestras oficinas”, explicó el abogado.

El representante legal del gerente dijo que con un Poder como el otorgado el gerente tiene que pedir permiso al Directorio de Setar hasta para sacar fotocopias, peor para emitir cheques, no puede hacer nada sin autorización del Directorio.

De la misma manera para las contrataciones de la empresa, pese a las normas de contrataciones existentes, precisan autorización del Directorio, las disposiciones legales en vigencia establecen que el gerente es el responsable de llevar adelante las contrataciones.

El asesor legal explicó “con este Poder nos dicen que sí podemos contratar previa autorización del Directorio, nos están burocratizando los trámites no solamente administrativos, sino también los procesos judiciales que se verán comprometidos”.

El abogado Velásquez dijo no estar acostumbrado a salir en la prensa, pero este tema ya involucra responsabilidades por la gestión pública, “no podemos mantener en silencio estos hechos irregulares, Setar observó y pide que el Directorio recapacite”.

El asesor pidió respeto a las disposiciones que crearon Setar y al Estatuto de la empresa que fue aprobado por Decreto departamental 064 emitido por el gobernador, es una empresa, sujeta a responsabilidades por la función pública, “pedimos que se respete eso”.

