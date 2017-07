Directores de SETAR dicen que ya otorgaron poder a gerente general

El Directorio de Servicios Eléctricos de Tarija Setar otorgó un Poder indefinido, que ya está notariado, al gerente general, Alfredo Becerra Serpa; sin embargo, esperan su respuesta de aceptación, o no, para que en base a esa contestación asuma la acción más conveniente.“Ya le hemos dado el Poder a él en varias oportunidades, pero nos ha recusado varias veces, hoy le hemos dado un Poder que ya está notariado para que lo tome y lo apruebe si lo ve conveniente”, confirmó el presidente del Directorio, Franz Arandia Prada.

El mismo Poder se envió a la AE (Autoridad de Electricidad) para que tome en cuenta todo lo que signifique y que empiece a trabajar el gerente, ahora depende de él si lo acepta o no, le hemos dado un plazo de 24 horas, advirtió.

El Poder anterior otorgado al gerente fue por tres meses, concluyó a fines de mayo, desde entonces el gerente estaba imposibilitado para administrar la empresa, la Gobernación cuestionó al Directorio la no otorgación a lo largo de junio.

Arandia también informó que no es evidente que quieran cobrar el 10% de la mora recuperada de Setar de 202 millones de bolivianos a través de abogados particulares, pidieron a los abogados de la empresa, un plan para cobrar esta deuda.

Este plan recién fue entregado este lunes y el directorio analizará si lo ponen en ejecución o contratan abogados particulares, explicó “si es conveniente contratar abogados vamos a hacerlo, dependiendo lo mejor para Setar, estamos viendo”.

Consultado sobre la versión de la Gobernación de pretender cobrar este 10%, Arandia respondió que la Gobernación siempre saca cosas fuera de lugar, para desprestigiar al Directorio, deberían averiguar bien antes de hablar, cosas sin fundamento.

Replicó “nosotros estamos trabajando en bien de la empresa y no para un grupo de la Gobernación”. Respondió que no es evidente que hayan contratado a un abogado sin título como representante legal, reconoció que trabajan con este señor y que no es necesario que sea abogado.“Nos está ayudando el señor Cardozo en trámites que hacemos internamente, no hemos contratado a ningún asesor ni ninguna persona con título, no pagamos nada a nadie, tenemos un asesor legal del Directorio que es Amilcar Trigo”, contestó.

Al negar que tengan otro asesor, remarcó que el señor con quien trabajan, Cardozo, puede ser cualquier persona, con o sin título, “nosotros no hemos pedido nada con título, nos ayuda en sus horas libres, no tenemos contrato ni pagamos nada a nadie”.

Fernando Barral Zegarra

