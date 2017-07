Abogado denuncia una serie de irregularidades en COSETT

El abogado Freddy Galarza denunció corrupción e irregularidades muy graves en la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones Tarija Cosett, no solamente en la actual gestión y pidió al Comité Cívico y Federación Departamental de Juntas Vecinales Fedjuve, intervenir y esclarecer estos hechos en los que estarían involucrados dirigentes, consejeros y ejecutivos.

Una de las denuncias es que algunos cajeros de Cosett se llevaban el dinero y no lo depositaban al día, la reversión de facturas, muchos socios pagaron su servicio, pero les respondieron después que no pagaron, situación que no se aclaró hasta ahora.

Según Galarza tiene que investigarse el desempeño de los abogados de Cosett cuando el juicio por el sistema PHS, en el que ésta Cooperativa habría sido estafada, hay responsabilidad de los abogados que dejaron prescribir el proceso judicial.“La ejecutiva del sindicato ha ganado dinero sin trabajar durante más de un año, la señora Colquechambi (Rosario)”, enfatizó al mostrar una voluminosa documentación que entregó al Comité Cívico para que tome acciones y fiscalice cada uno de los casos.

Galarza denunció al consejero Jorge Lema Morales de quien dijo que no puede ejercer este cargo, el Estatuto de la Universidad estatal lo prohíbe al ser docente a tiempo completo. El denunciante mostró un cuadro con fotografías de consejeros y exconsejeros de Cosett.

Denunció que entre 2001 al 2011 se alquiló la fibra óptica de Cosett a Telecel, actualmente Tigo, en tres mil bolivianos mes, “ahí están los contratos, las facturas, no podemos permitir que sigan estas cosas imperdonables dentro la Cooperativa”.

El sistema de facturación comprado es otro elefante blanco, igual que el PHS, se adjudicó a la empresa TCC de La Paz por 89 mil dólares, se pagó casi 70 mil dólares y el sistema nunca funcionó en Cosett, tampoco se hizo nada para recuperar el dinero.

Enfatizó “por amor de Dios, espero que estas instituciones asuman las acciones y ver quiénes son los responsables, no se trata de convocar a elecciones, se trata de terminar de una vez con la corrupción, todos tienen responsabilidad”.

Cuando este diario pidió más nombres de los responsables nombró a Patricia Galarza Alé, al abogado Rodolfo Morales que es director de Despacho del Gobernador, el 2010 al 2014 tenía conocimiento que el contrato con Tigo se terminaba el 2011 y no renovó.

Todas entran a Cosett para beneficiarse como en Setar, en la Cooperativa se reciben cuatro bonos de antigüedad, el bono de transporte de los trabajadores de 450 bolivianos que es soldado a su sueldo, si no trabajan igual tiene este bono, volvió a denunciar.

Es necesario efectuar una reingeniería de Cosett porque hay muchos supernumerarios como trabajadores, “la señora que sirve té gana diez mil bolivianos, un profesional en la Gobernación, la alcaldía gana 4.000, 4.500”, comparó.

Criticó al presidente actual de los consejeros, Juan Edgar Gutiérrez, que pese a ser abogado laboralista, en Cosett no hay un Tribunal Sumariante, por eso los trabajadores hacen lo que quieren y no hay procesos administrativos internos.

Este diario por la tarde buscó en Cosett a la dirigente Colquechambi y a cualquier consejero; sin embargo, no pudo dar con ninguno de ellos al no estar en la Cooperativa, no pudo lograr su criterio sobre la denuncia en su contra.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter