Uriondo es el primer municipio tarijeño en aprobar en referendo su Carta Orgánica

Uriondo, primera Sección de la provincia Avilés, es el primer municipio en aprobar su Carta Orgánica en referendo efectuado ayer domingo, donde el 71,9% de los votantes dijeron Sí a este instrumento legal que se pondrá en vigencia en breve.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se constituyó en Tarija no solamente para llevar adelante el referendo de Uriondo, sino que desde aquí encararon los 14 referendos en similar número de municipios en el país, en algunos de ellos ganó el No.

La presidenta de este Tribunal, Katia Uriona, que estuvo acompañada de sus colegas Antonio Costas, José Luis Exeni y Carmen Sandoval, informó que de acuerdo a los resultados preliminares al 100% de las mesas en Uriondo ganó el Sí con el 71.9% de los votos. “De aprobación de la Carta Orgánica Municipal y un 28,1% ha votado por el No”, complementó la presidenta al inicio de la Sala Plena de recuento oficial de votos donde estuvo la vocal de Tarija y autoridades de Uriondo, al cierre de edición seguía el recuento.

El concejal de Uriondo, Jesús Gira Martínez, declaró que aprobar la Carta Orgánica significó mucho, rescataron la identidad histórica, entre otros aspectos, una vez puesta en vigencia dejará de aplicarse la Ley Municipal 482 que es general para todos los municipios.

El alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz García, al recordar que demoraron 4 años en elaborar y aprobar este instrumento legal dijo que vendrá una agenda legislativa para su implementación, casi el 80% de los votantes acudieron a las urnas, de ellos 71,9% dijo Sí a la Carta Orgánica.

Para el alcalde de Uriondo la Carta Orgánica mejorará y ordenará el municipio, su gran valor es que no viene desde el gobierno central, de la Asamblea nacional, fue construida por la gente del municipio, de todos los cantones. “Va poder ordenar entre el Órgano Legislativo y Ejecutivo, el relacionamiento con la sociedad, va favorecer las acciones de transparencia, la ley nacional ordena rendir cuentas dos veces al año, nuestra Carta habla de tres y cuatro rendiciones de cuentas”, explicó.

El Presidente del Concejo Municipal de Uriondo, Milton Pérez, declaró que tener Carta Orgánica es que tienen autonomía entera, antes eran autónomos con una ley general, ahora tiene un instrumento legal que les permitirá encarar normarse mejor.

Uriondo, desde tempranas horas vivió la jornada de referendo sin mayores inconvenientes, en una marco de amplia participación, sin problemas de ninguna índole, tampoco hubo dificultadas de ausentismo, como se temía en determinado momento de inicio de la votación.

Bolivia tuvo ayer 14 referendos para Cartas orgánicas

Bolivia tuvo este último domingo 14 referendos por Cartas orgánicas, una de ellas, en Machareti, Chuquisaca, de conversión de Municipio en Autonomía indígena originaria campesina, según la Vocal Suprema, Katia Uriona.

En Uriondo, Tarija, ganó el Sí con 71.9%, el No 28,1%. En Chuquisaca, en Huacaya, el referendo sobre Estatuto Autonómico, 58,6% votó por No y 41,4% por Sí. En Machareti, 51,3% por el Sí y 48,7 por el No respecto la conversión de Municipio en Autonomía indígena.

En Achocalla La Paz 57,3% por el Sí y 42,7% por el No. En Laja 58.2% por No y 41.8% por Sí. En Coroico el 61,4% votó por No y 38,6% por Sí, en Alto Beni 53,2% voto por Sí y 46,8% por No, explicó Uriona al inicio de la Sala Plena.

En Cochabamba, en Sicaya, 65,4% por Sí y 34,6% por No, en Puerto Villarroel el No 56,5% y el Sí 43,5%, en Sinahota 62,5% por el Sí y 35,5% por el No. En Oruro, en Antequera 57,% por No y 43% por Sí, prosiguió la Vocal junto a sus colegas y ante la concurrencia.

En Potosí, en Puna el 76,5% por el No y el 23,5% por Sí. En Santa Cruz, en Vallegrande, el Sí obtuvo 67,4% y el No 32,6% y en Postrervalle el 71,2% por el Sí y 28,8% por el No, “con esto estamos concluyendo al 100% de las 620 mesas (electorales) con 71% de participación total”.

