Municipio niega que se esté loteando áreas verdes del barrio “EL Trigal”

Horacio Rodríguez director de la DOT (Dirección de Ordenamiento Territorial), desmintió rotundamente las declaraciones de la urbanización 15 de Junio representada por Tamer Medina, quien indicó que el Gobierno Municipal estaría loteando áreas verdes en el barrio El Trigal.

Rodríguez expresó que el Gobierno Municipal el año 1999 declaró área verde el terreno que está en disputa en el barrio el Trigal, sin embargo el año 2011 la urbanización 15 de Junio loteo parte de esta área verde sobre una quebrada, es decir propiedad del municipio. A partir de ello la Alcaldía modificó el lineamiento y se ordenó un reordenamiento de loteamiento en la zona, con el fin de recuperar el predio. “Tenemos una resolución con fecha 18 Octubre del 2016 donde expresa que se dé continuidad al trámite de re ordenamiento y se respete las sesiones realizadas a favor del Gobierno Municipal”, dijo el funcionario.

Rodríguez demostró con planos que el manzano F y G si están constituidos como área verde y por parte de la DOT no se instruyó el loteamiento para beneficios particulares. “Yo no puedo asumir la responsabilidad de terceras personas que realicen cierto tipo de trabajos en determinadas áreas, por parte de la DOT recalco y reiteró que no existe ningún tipo de modificación a las sesiones efectuadas por la urbanización 15 de Junio”, aclaró.

Asimismo dijo que en toda área verde de la ciudad, la DOT envía a los topógrafos para delimitar el lugar y posteriormente obras públicas procede al cerramiento, si contara con el material como también ornato público para reforestar la superficie. “En todos los barrios cuando existe este tipo de conflictos lo que hacemos es mandar nuestros topógrafos y replantear las áreas que corresponden a propiedad municipal para que a través de esta certificación que nosotros emitimos, se pueda requerir a ornato público o la Secretaria de Obras Públicas, para que se proceda al cerramiento si existen los materiales o la arborización del espacio”, concluyó Rofriguez.

Nuevo Sur

