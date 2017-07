La Gobernación denuncia que abogado “trucho” con antecedentes de desfalco es asesor de directores de SETAR

El asesor General de la Gobernación de Tarija, José Luis Gandarillas, informó sobre el caso de un “falso abogado” que estaría asesorando al Directorio de Servicios Eléctricos de Tarija Setar, se trata de Marco Antonio Cardozo Jemio, que figura como representante legal de dicha entidad.

Además Cardozo en el pasado estuvo involucrado en el caso que generó un desfalco económico de unos 8 millones de bolivianos de las arcas del Gobierno Municipal de Pailón, perteneciente al departamento de Santa Cruz.

Gandarillas, explicó que en el ejercicio de la aplicación del Decreto 015/2017 de Reestructuración y Modernización de la empresa de Setar, promulgado por parte del gobernador Adrián Oliva Alcázar, se investigó ciertas irregularidades que entre ellas sale una denuncia sobre la figura de un “falso abogado”, que al no poseer el título profesional para ejercer actos jurídicos, se encuentra atribuyéndose la representación legal del Directorio e Setar. “La figura del Representante Legal de la empresa de Setar, en realidad debería recaer sobre el Gerente General, según lo establece el estatuto, y no en el Directorio, ya que sería una figura inventada”, expresó.

Tras realizar las averiguaciones y consultas en los diferentes sitios web oficiales correspondientes del Registro Público de la Abogacía perteneciente al Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, se constató que Marco Cardozo, no está registrado como un profesional en derecho.

No obstante, al continuar indagando sobre este tema, se observó que, en el portal del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que es de acceso publicó, muestran que Cardozo, figura como representante, apoderado y abogado en 21 ocasiones, considerando que los casos más recurrentes fueron en los municipios de Pailón, Entre Ríos y los pueblos Guaraníes del departamento de Tarija. “Se evidenció que el Directorio de Setar está contando con el servicio de funcionarios que no son idóneos a su cargo, ya que un claro ejemplo es que tienen a un representante legal, que no necesariamente es profesional, puesto que éste no se encuentra en el Registro Público de Abogados de Bolivia”.

Según un reporte de la página web del Equipo Nizkor, quien realizó una investigación con relación a Marco Cardozo, se afirma que es “abogado sin título”, además indican que éste se vio involucrado en un caso que generó el desfalco de 8 millones de bolivianos que pertenecían a las arcas del Gobierno Municipal de Pailón en la provincia de Chiquitos del departamento de Santa Cruz que data del año 2015.

Sin embargo, éste no es el único caso en el que se vio involucrado Cardozo, ya que mediante un Amparo Constitucional logró que en la ciudad de Entre Ríos, los concejales del Movimiento al Socialismo MAS, tomaran las oficinas del Gobierno Municipal por asalto, faltando dos días antes de las elecciones municipales para cambiar a las autoridades locales.

Curiosamente, otro de los casos en los que Cardozo estuvo involucrado, fue cuando se logró tomar el control de la Asamblea Regional del Chaco, quien con el empleo la Acción Popular cumplió su cometido, considerando que en los reportes periodísticos continuaba figurando como representante legal de dicha asamblea.

Sin embargo, Cardozo también se involucró en otro caso de enriquecimiento ilícito y el desfalco de un millón cuatrocientos mil bolivianos en cuentas de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu APG IG.

