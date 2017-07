La ALDT no tiene recursos para recontratar a 50 funcionarios

La Asamblea Legislativa de Tarija está semiparalizada como consecuencia de la no asignación de recursos por la Gobernación, para la contratación de personal de apoyo y técnico, unos 50 funcionarios quedaron cesantes desde el 31 de mayo. “La Gobernación la gestión pasada no nos inscribió la partida 121 para contratación eventual, las comisiones están paralizadas, no tienen secretario técnico, asesor de comisión”, confirmó la presidenta de la ALDT, Sara Armella Rueda.

“No podemos hacer que la Asamblea funcione, la Gobernación nos tiene que transferir los recursos necesarios para reemprender las actividades de la Asamblea”, agregó la legisladora tras un acto con los productores de miel.

Como la ALDT no tiene recursos la nueva directiva no puede contratar personal, la nueva administración mientras no tenga la certificación presupuestaria no puede contratar personal, podría incurrir en presunto delito si lo hace.

Armella sostuvo que cuando tenga certificada la partida presupuestaria contratará personal, de muchos funcionarios sus contratos terminaron en mayo, se estima que en total unos 50 dejaron de desempeñarse en el legislativo.

Consultada de cuántos funcionarios serán retomados cuando se normalice la partida 121 respondió que no retomará por retomar, actualizará el organigrama legislativo y tomará el personal estrictamente necesario y que sea eficiente. “Vamos a hacer una austeridad dentro la Asamblea, porque hay algunos que están cumpliendo doble función y eso como nueva gestión no puedo permitir”, advirtió la presidenta que está en el cargo hace un mes, estimativamente.

Fernando Barral Zegarra

