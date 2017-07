Anuncian fiscalización de personal de la Gobernación

El asambleísta por el Movimiento Al Socialismo MAS, Abel Guzmán Murguía, fiscalizará al personal del gobierno departamental, ejecutivo y legislativo, pidió inicialmente los expedientes de los empleados de la Asamblea Legislativa Departamental, después lo hará de la Gobernación. “Que me remiten todos los expedientes de todos los funcionarios, ojalá que no estén en puestos donde no deben estar”, afirmó al mencionar que espera no haya personal con título fraguado, “hay casos, pero no se está investigando”, insinuó.

Dijo que fiscalizará para que haya más transparencia en el gobierno departamental y tranquilidad de que se cuenta con los profesionales adecuados en las diferentes áreas, no puede estar en un cargo directivo una persona que no tiene las condiciones académicas.

La fiscalización se efectuará de aquellos que tienen ítems como de quienes están a contrato, se contratan consultores y otro tipo de personal, “tengo sospechas y no quiero sorprenderme con esos dolores de cabeza”, afirmó el legislador.

Comparte Facebook

Twitter