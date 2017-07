Gobernador instruyó dejar sin efecto compra de “folders” si es que se hubiera realizado

El gobernador Adrián Oliva Alcázar instruyó devolver los folders de cuero si es que se compraron, como se denunció a través de las redes sociales, la autoridad desconoce completamente esta operación al tratarse de una adquisición menor. “Hay una instrucción del gobernador de que esta compra no va, esta compra se va revertir, el proceso de compra que existe, que realmente fue un error de algunos funcionarios, va ser anulado, revertido de acuerdo a la figura jurídica que la Dirección financiera encuentre”.

La respuesta es del director de Comunicación de la Gobernación, Carlos Saavedra Ostojic, al asegurar que a través de la Secretaría de Hacienda está trabajándose para anular esta adquisición, según las redes sociales, de 100 folders de cuero por 50 mil bolivianos.

Consultado de quién autorizó esta compra, Saavedra respondió que fue autorizada en la Secretaria de Finanzas, la Gobernación efectúa muchas compras menores, aunque se pidió un cuidado extremo en todas las compras por la política de austeridad vigente. “La política de austeridad no puede ser perforada por una o dos solicitudes totalmente alejadas de lo dispuesto por el gobierno departamental”, de acuerdo a Saavedra al admitir que una compra menor puede hacerse sin conocimiento del gobernador.

“Hay muchos procesos de compra, de contratación que son delegados, si el gobernador tuviera que estar en todas las compras menores no tuviera tiempo para dedicarse a la gestión, los grandes proyectos, estratégicos y la reactivación financiera”, explicó la autoridad.

Saavedra aseguró que no hubo irregularidad, sí una acción que no condice con los principios y la filosofía de la gestión actual, la austeridad, “cualquier funcionario que incurra en irregularidad será sancionado, según las disposiciones en vigencia”. “Cualquier irregularidad serán sancionada caiga quien caiga, quien tenga que ver con hechos de corrupción será sancionado”, enfatizó al mencionar que la corrupción le hizo mucho daño al Departamento, hay más de 70 denuncias penales de la anterior gestión.

“Si hay hechos que afectan a la actual gestión el gobernador actuará con mano firme y dura, no se puede permitir ninguna irregularidad ni en compras menores ni en ningún tipo de adquisición o proyecto, “seremos firmes la lucha contra la corrupción”, insistió el funcionario.

Sobre la petición de informe que anunció la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, Sara Armella Rueda, el director respondió que puede pedir todos los informes, el año pasado a Comunicación pidieron 12 y se otorgará todo lo requerido para transparentarla compra.

Asamblea pedirá informe sobre compra de folders

La Asamblea Legislativa Departamental pedirá informe al Ejecutivo sobre la compra de folders de cuero, tras las informaciones difundidas de esta compra considerada innecesaria en circunstancias en que hay necesidad de austeridad y restricciones.

“Y a través de la Unidad de Fiscalización veremos si corresponde una petición de informe oral o una interpelación, nosotros vamos a proceder de acuerdo a reglamento, vamos a enviar primero la petición de informe”, confirmó la presidenta, Sara Armella Rueda.

La ALDT mientras no tenga la documentación correspondiente no puede manifestar nada sobre esta compra, reconoció que esperará si algún legislador plantea la petición de informe, de no darse, la directiva hará el pedido.

La titular aseguró que así como respaldan la concreción de proyectos considerados de desarrollo y de necesidad para el departamento, de la misma manera desplegarán todas las acciones necesarias para fiscalizar al Ejecutivo.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter