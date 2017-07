La Gobernación advierte que campesinos del Chaco ponen en riesgo pago del PROSOL

El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Fernando Barrientos, advirtió a la Federación de Campesinos del Gran Chaco que está poniendo en riesgo el pago del Programa Solidario Comunal (Prosol) 2017, estas declaraciones fueron dadas tras conocerse que los campesinos iniciaron bloqueos de carreteras en Yacuiba, Villa Montes y Caraparí.

La Federación de Campesinos del Gran Chaco, iniciara con sus medidas de protesta exigiendo solución a las demandas planteadas en un pliego petitorio, que incluye entre los principales temas: control del contrabando de granos, tierra y territorialidad, salud, energía eléctrica, Prosol, entre otros.

“Hay que asumir que como yapita le pusieron al Prosol, porque el tema principal es otro en el Chaco –señaló Barrientos-. Pero además lo que llama la atención es que la Federación Regional del Chaco, vino una de las regionales hace dos semanas a la primera reunión y en esta segunda reunión no vino ninguna, por lo tanto parecería que no les interesa, para ellos es más importante colocar como yapita el Prosol para que así tengan un pliego de muchos puntos y podamos estar allá. Es que las cosas se hacen por convicción y no por presión”.

El representante de la Gobernación consideró que el Chaco está buscando buscar subir el monto acordado con otros sectores, por el pago del Prosol. Sin embargo, aclaró que existe un solo presupuesto un solo reglamento para el departamento, por lo que no se pude actuar por parte.

“Hay un solo presupuesto y hay un solo reglamento, y por más que el Chaco sea Región Autónoma no puede decidir un monto más allá del que se va dar a nivel departamental, ni puede tener otras prerrogativas auxiliares que las que se inscriban en el reglamento que ya fue previamente consensuado el año pasado”, expuso Barrientos.

Barrientos enfatizó que si la Federación de Campesinos del Gran Chaco mantiene esa posición perjudica al resto de los campesinos a nivel departamental y con esa posición otra vez no habrá Prosol 2017.

“No habrá Prosol 2017 mientras no se ratifique el consenso y si la gente de la región del Chaco no está de acuerdo con la resolución 250, quere decir que no está de acuerdo con lo inicialmente establecido y al haber disenso, no se aplica el reglamento –agregó Barrientos-. El Prosol está en manos del individualismo, egoísmo, y la responsabilidad es del Gran Chaco para ver si hay o no el Prosol 2017 a nivel departamental”.

Consultado si el no pago del Prosol significa un incumplimiento de deberes, Barrientos aclaró que una ley nacional se debe cumplir bajo el reglamento consensuado, caso contrario no se aplica. “No puede ser que el Chaco el año hayan venido, dicho una cosa, y ahora digan otra. Hay que actuar responsablemente y solidariamente”, agregó.

“La Federación Departamental de Campesinos tienen una posición, que ha ratificado, que está de acuerdo, la Federación de Bermejo no ha firmado el acuerdo, los pueblos Weenhayek y Tapiete tampoco firmaron el acuerdo, ya hora resulta que los del Chaco tampoco están de acuerdo. En este escenario no se puede dar ni ejecutar el Prosol 2017”, enfatizó Barrientos.

