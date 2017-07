“Micreros” cambiarán sus micros por otros vehículos por bajas tarifas del pasaje

Los transportistas de micros ante la no nivelación de pasajes hace 17 años, están pensando sustituir estas unidades vehiculares por autos o taxis, que brindarán sus servicios manteniendo las rutas de los microbuses y cobrarán 2 bolivianos a todos, sin ninguna diferencia.

El dirigente del sector, Jorge Gareca Cavero, al recordar que hace un año se retomó el intento de nivelación con el Gobierno Municipal sin ningún resultado hasta ahora, remarcó que están buscando sus propias alternativas de solución.“Hay una idea, un planteamiento, de cambiarnos a autos, pero será conflictivo para Tarija por el embotellamiento en las calles, al cambiar a autos vamos a cobrar los 2 bolivianos, sin universitarios ni escolares, sin diferenciar a nadie”, dijo el transportista.

“Si vamos a pedir incremento será a 2.50 bolivianos, agregó al recordar que antes había 1.150 micros actualmente no llegan ni a 700 unidades, ya no puede hacerse el servicio a los lugares más alejados, ya hoy micros, cada vez son menos, porque no es rentable. Por eso pedidos a la ciudadanía, de corazón, que nos entiendan hay presidentes (de barrio) conscientes, que no son políticos, que están de acuerdo, pero otros se dedican a menospreciar a nuestro servicio”, lamentó Gareca Cavero.

“17 años que nos discriminan, 17 años, ¡por Dios!, no somos extraterrestres, estamos trabajando tas con tas, hay feriados que trabajamos a pérdida, gastamos 150, 160 bolivianos en diésel y un taxi gasta 30, es preferible tener 3 autos, gastamos 90 por día”, comparó.

Al decir que la renta probablemente sea mejor, enfatizó que si cambian a autos mantendrán sus rutas, “por nuestras rutas lo vamos a poner, cada institución, ojalá que esos señores políticos no estén diciendo que no vayamos por esa ruta”.

“Cambiar los micros por autos, se va dar eso, pero el embotellamiento será terrible, advirtió al revelar que la mayoría de los micreros coinciden con el cambio, todavía no se dieron ningún plazo, están esperando los estudios que hace la Alcaldía, esperando qué deciden. Es insostenible el caso del micrero, vuelvo a decir, somos bolivianos, somos tarijeños, sabemos ir al mercado, los señores políticos de dónde tendrán plata que no consideran esta situación, 17 años, no son 2 ó 3 años”, cuestionó.

“Que nos digan de una sola vez si se va poder o no se va poder, nosotros ya veremos qué es lo que vamos a hacer”, insistió al referirse a la espera de respuestas al pedido de nivelar los pasajes de los micros de 1.50 que está actualmente, a 2 bolivianos.

Transporte libre no descarta volver a medidas de presión

El transporte libre, concretamente los minivans, no descartan volver en asumir medidas de presión contra el Gobierno Municipal ante el incumplimiento de sus compromisos, de acuerdo al dirigente, Luis Carlos Quiroga Linares, quien admitió que hay molestia en su sector.

De acuerdo a compromiso, hasta ahora la Alcaldía tendría que haber definido un lugar desde donde pueda operar en sus viajes a las provincias, especialmente del sur, los minivans, sin embargo nada de eso fue cumplido.

Este fin de semana el sector volvió a reunirse, sin embargo, el alcalde Rodrigo Paz Pereira no acudió pese a estar invitado, en consecuencia convocaron a otra reunión para éste martes, de no lograr respuesta, no descartan la presión.

Los minivans quedaron sin ambientes para operar ante el cierre de la exterminal y la falta de predios en la nueva Terminal de Buses, el Gobierno Municipal prometió otros nuevos en este último, sin embargo, aún no se concretan, por eso los transportistas quieren volver a la antigua Terminal.

Fernando Barral Zegarra

