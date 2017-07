Camiones de alto tonelaje continúan circulando por inmediaciones del colegio “Felipe Palazón”

Desde hace varios años vecinos y padres de familia del colegio Felipe Palazón luchan porque vehículos de alto tonelaje no circulen por el lugar, si bien es una zona industrial en la misma ya se suscitaron muertes a raíz de estos camiones, flotas y aplanadoras, pese a la señalización pertinente puesta por la Secretaría de Movilidad Urbana luego de cinco años de quejas de las personas que frecuentan el colegio, los mismos continúan pasando sin control alguno a altas velocidades por la unidad educativa.

“Es terrible, la Secretaría de Movilidad Urbana después de cinco años de mi lucha constante por ordenar este lugar, pusieron un montón de carteles grandes que indican bien, bajo norma, que los camiones no pueden pasar por el lugar. La tuición de ellos la hicieron, está bien indicado que por ahí no pueden circular los camiones. Los transportistas no hacen caso a esos carteles, los que deberían controlar esto ya es el Tránsito”, dijo el señor Rodolfo Bluske.

Por otro lado, Bluske apuntó que el colegio terminó en enero de hacer la salida de atrás como había pedido el convenio que firmaron con la alcaldía acentuando que la unidad educativa puso un monto de dinero para la tubería correspondiente a lo que vendría ser el alcantarillado y demás en esa calle antes de empedrarla.“El Colegio puso eso y la Alcaldía se comprometía a terminar de empedrar la calle, hasta el día de hoy no lo hacen y es por eso que el colegio no puede habilitar esa entrada porque la calle no está terminada, hay pedazos que están empedrados otros pedazos de tierra. El problema persiste están los chicos del Kínder subiendo a los micros y están los camiones de gasolina pasando. ¡Es una locura!”, dijo el vecino.

En tal sentido, Bluske recordó que meses atrás a pocos metros del colegio, se efectuó un atropelló que causó la muerte a un hombre pero todo continúa igual en la zona pasan flotas, aplanadoras, camiones e inclusive tractores, muchas veces a la vista de uno o dos policías que alguna vez están en el exterior del colegio.

“Cuando van los policías que a veces van y a veces no van, pasan los camiones delante de sus narices y no hacen nada como si sería normal .No hay voluntad en ningún lado por solucionar ese problema. Los únicos que han ejercido y hecho lo que tenían que hacer es el colegio, que hicieron su otra salida con toda la reglamentación que la alcaldía solicitó. Con la investigación que vengo haciendo hace años me di cuenta que todo es tierra de nadie, nadie hace nada y cuando tu obligas en cierta manera con toda la presión que hemos ejercido ha obligado a la alcaldía a poner los carteles, entonces ahora hay que hacer otra presión con la gente de Tránsito”, enfatizó Bluske.

La señora Sofía Flores, la cual vive a pocos metros del colegio Felipe Palazón, de igual manera manifestó su preocupación por la circulación incontrolable de los vehículos de alto tonelaje en el lugar, como también por la falta de efectivos policiales que deberían estar sancionando este tipo de irregularidades para que por consiguiente de alguna u otra manera se pueda dar una solución inmediata a esta problemática.“Vivo a pocos metros del colegio yo vi al señor atropellado, se armó todo un show esa semana pero ahora yo quisiera que todos vengan a ver cuántos camiones pasan al día por el lugar, pasan hasta tractores es una barbaridad cómo es posible que no se ve a ni un solo policía poniendo multas para que estos señores no pasen por el lugar, tengo entendido que tienen un desvío también están los letreros o no saben leer o no les da la gana de hacer caso pero para eso está Tránsito tienen que venir a la zona y sancionar por favor y no por uno o dos días”, expresó Flores.

La directora de Planificación de Movilidad Urbana, María Antonieta Rueda, explicó al NUEVO SUR que se hicieron una serie de informes a los padres de familia de la unidad educativa como también a los vecinos y a la Posta Municipal para que se haga el ensanchamiento de orejas que son las aceras, para acortar la distancia que el peatón cruza.

“Lo del empedrado yo sé que estaba el único problema era de la estación de servicio que es más abajo, ya que había el problema con un terreno pero en la última reunión que se ha tenido hace tres semanas, el ingeniero De los Ríos ha dicho que ya estaba solucionado. Se hizo una socialización en la última reunión fue la arquitecta Verónica Justiniano e incluso también los del Concejo para verificar el informe y ver que se hizo, solo falta construir las orejas y el empedrado que yo tenía entendido que ya estaba, los padres de familia tenían que pasar la nueva ruta a todo el colegio ya estaba lo de transporte pesado, la posta ya había podado y modificado la rotonda”, dijo, Rueda.

La directora resaltó que también se procedió a notificar al transporte pesado para que no pase por el lugar por lo que argumentó que Tránsito es quien debería llevar el control de este tipo de aspectos.

El NUEVO SUR intentó comunicarse con el secretario de Obras y Servicios Públicos de la alcaldía, Gonzalo De los Ríos, para poder conocer cuáles serían los últimos detalles que desde su instancia están trabajando para revertir esta situación; sin embargo, el mismo no dio respuesta alguna.“Yo trabajo en la EPI de Morros Blancos conozco a una dirigente del barrio luego de que se efectuó este lamentable accidente en el que falleció un señor cerca de la venta de autos, ahora mismo me dirigiré a hablar con ella para poder dar una solución inmediata por lo menos de poner un policía que dirija el tráfico y por ende haga el control respectivo, inclusive para sancionar a aquellos vehículos de alto tonelaje que están andando por el lugar si es que corresponde o no corresponde.”, dijo el capitán Sergio Duran, jefe de la División de Accidentes de Tránsito de la Policía Boliviana.

María José Oliva Grimalt

