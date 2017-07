Padres de familia exigen más ítemes para unidades educativas de Tarija

Padres de familia amenazaron con huelga de hambre en caso de no resolver el requerimiento de 11 ítems que gestionaron desde el año pasado en diferentes establecimientos de Tarija, declaró Florencia Irahola, presidenta distrital de la Junta de Padres de Familia de Cercado.

Siete unidades educativas de la ciudad de Tarija se manifestaron en una marcha de protesta desde la plaza Luis de Fuentes hacia la Dirección Departamental de Educación donde cerraron las puertas de la institución pidiendo respuesta a la máxima autoridad por la falta de ítems que obligan a los padres de familia a solventar los sueldos de varios profesores para que sus hijos no se perjudiquen académicamente.

“Vamos a tomar medidas de presión, empezando con una huelga de hambre si es que no se nos escucha antes de ingresar a las vacaciones de invierno porque no es posible que hasta la fecha no tengamos los ítems”, manifestó Irahola.

Entre los establecimientos que se unieron a la marcha se encuentra el colegio San Jorge II del turno de la mañana, José María Vela y Esteban Migliacci entre los otros que en ocasiones anteriores se manifestaron ante el director departamental pidiendo se haga conocer al Ministerio de Educación esta necesidad.

Asimismo, una de las unidades educativas requiere cuatro ítems, dos para inicial dos para secundaria, por otro lado, un colegio requiere dos ítems y el resto de las unidades educativas requieren un solo ítem siendo un total de 11 ítems de profesores, siendo así cada curso de estudiantes tiene alrededor de 30 niños y jóvenes que se ven perjudicados académicamente o sus padres al tener que solventar el sueldo de estos profesores a razón de que sus hijos no se retrasen en el avance.

Sin embargo, explicó que hasta la fecha no se ha dado respuesta para que los padres dejen de requerir servicios particulares de profesores.

“No se ha cumplido con los ítems requeridos, nos han dicho que en la periferia hay pero no es verdad, estos colegios tampoco tienen lo ítems y no es justo que los papás de escasos recursos tengan que estar pagando a los profesores, no es posible que hagan propaganda diciendo que no se debe pagar cuando en la realizad es otra cosa”, indicó Irahola.

De esta manera, afirmó que se presentó el requerimiento correspondiente de manera insistente pero las respuestas de la Dirección Departamental y la Dirección Distrital fueron negativas explicando que no existe el presupuesto necesario en esta gestión de parte del Ministerio de Educación a nivel nacional, pero ante esta aseveración los padres expusieron que en las propagandas que hace el Gobierno ellos afirman que tienen todo “bajo control” cuando no es así.

“La ley dice educación gratuita, entonces nosotros creemos que el Ministerio de Economía tiene que dar más presupuesto en la educación porque la constitución dice que la educación y la salud es primero por lo que tienen que cumplir, les pedimos a las autoridades que no escriban con la mano y borren con el codo las leyes”, expuso Irahola.

De esta manera, una de las unidades educativas que exigen el requerimiento de ítems es San Jorge II turno mañana,que expone su caso preocupante de los alumnos de sexto de secundaria que tiene sobrepoblación lo que perjudica la enseñanza del educador y distrae a los alumnos en su aprendizaje informó Tito Farfán Cabrera, presidente de la junta de padres de familia del colegio San Jorge II turno mañana.

“Nosotros hemos hecho gestión desde el año pasado, hemos justificado porque todo un curso tiene alrededor de más de 50 alumnos que están en un solo curso y necesitan que se abra un paralelo, por lo que ahora se están perjudicando los alumnos”, anunció Farfán.

En otro de los casos, Anibal Berdún, padre de familia de la unidad educativa José María Vela explicó que los padres muchas veces no cuentan con este gasto extra que generan los establecimientos de sus hijos a pesar de que la educación insiste en ser gratuita en el país.

“Soy uno de los papás afectados porque el colegio no tiene profesores, estamos pagando los papás y eso es lo que ocasiona un desorden en todo el colegio porque hay algunos papás de muy escasos recursos que además de tener las preocupaciones normales de la economía familiar tiene que solventar un servicio que es la obligación del Estado”, dijo Berdún.

Asimismo, indicó que el sueldo que deben juntar los padres de familia mediante cuotas es de 900 bolivianos para una de las profesoras y también un profesor de quinto que se desconoce su salario.

“Ahora lo lamentable es que venimos a buscar el diálogo y nos están negando el derecho al diálogo y le pedimos al Ministro de Educación que se sume a la lucha y que se dé prioridad en la educación”, apuntó Berdún.

Sobrepoblación estudiantil

Este año se ha superado la expectativa de alumnado en los establecimientos con una sobrepoblación estudiantil que obligó a los padres de familia a seguir inscribiendo a sus hijos en colegios que sobrepasan los 40 estudiantes por curso, explicó Irahola.

Sobre esta problemática, expresó que también se debe a que los directores de los establecimientos inscriben a más estudiantes de lo que deberían por ganar más y eso no es admisible.

“Cuando un curso llega a 40 estudiantes no es porque realmente se quería, es porque muchos directores no cumplen la norma y ellos siguen llenado sin importarles que otro colegio están perjudicando, no se trata de llenar una unidad educativa de estudiantes, en todo caso mientras menos alumnos haya en el aula es mejor ya que la enseñanza es individualizada”, expresó Irahola.

Andrea Cardona

