Médicos especialistas migran de Tarija por baja remuneración

Algunos médicos especialistas optan por migrar de Tarija por la baja remuneración a la formación profesional que recibieron durante su carrera, en su mayoría optan por irse a otros países en busca de un mejor futuro, donde su formación académica profesional es mejor pagada. El vicepresidente del Colegio de Médicos de Tarija, Jaime Márquez, detalló que neurólogos, neurocirujanos, nefrólogos, terapistas, oftalmólogos, abandonaron el departamento.

Márquez argumentó que la parte económica es lo que influye bastante en que los médicos especialistas asuman la decisión de marcharse.

“Para empezar se tiene que Tarija es la ciudad más cara de Bolivia, mentira que seamos barateros, el alquiler es el más caro que en cualquier lugar de Bolivia incluso es superior al de Santa Cruz, en Tarija la comida es más cara que en Santa Cruz, el pasaje es más caro que en Santa Cruz y eso que en Tarija se recorre menos distancia –expuso Márquez-. Aquí en Tarija seguramente resulte barato hacer una fiesta y nada más, porque la vida en Tarija es carísima”.

Indicó que médicos en Tarija están teniendo este tipo de problemas, puesto que desde hace años que el Gobierno no está dando ítems necesarios del TGN (Tesoro General de la Nación) para que estos profesionales puedan postularse por intermedio de un examen de concursos y méritos para optar por este ítem.

Respecto a las contrataciones que realiza la Gobernación, Márquez reconoció que en efecto se institucionalizó el acceso a estos cargos, pero que el problema está referido con los pagos de salarios.

“Los mismos médicos que están en la Gobernación están sufriendo los mismos embates que sufre Tarija, no se les abona mensualmente, sino que los sueldos llegan cada dos o tres meses, no están cumpliendo las disposiciones emanadas con relación a los puestos médicos”, dijo Márquez.

Señaló que los bajos sueldos que están percibiendo los médicos, están haciendo que muchos tengan que abandonar Tarija, como ya lo hicieron varios.

“Por el hecho que no se les da una fuente laboral con una remuneración que corresponde a los años de estudios, estos se van de Tarija –manifestó Márquez-. Quien sabe, los que no (se van) es porque tienen casa y son del medio, que de alguna manera este recurso humano estaría recompensando el personal del hospital San Juan de Dios y la Caja Nacional de Salud a nivel especialidad, vale decir, pediatras, anestesiólogos, médico internistas, cirujanos, esta gente estaría cubriendo Tarija”

Márquez señaló que en las provincias la situación es distinta, puesto que no hay médicos especialistas.

“Si uno va a Bermejo, allá no hay cirujanos, no hay anestesiólogos, no hay internistas, lo propio en Yacuiba –refirió Márquez-. Se siguen derivando los pacientes, esto a pesar que hay médicos cubanos (en el caso de Yacuiba), pero se sigue derivando a Tarija cuando el caso está complicado, sea para oftalmología, cirugía, terapia intensiva o medicina interna”.

Explicó que el que un médico se vaya a Bermejo, con un sueldo bajo, sabiendo que no va tener alternativa de trabajo de manera privada, amedrenta a los médicos ya que el costo de vida en el departamento está muy difícil.

“Bermejo a tentado a algunos médicos para que se vayan a trabajar allá, que se vaya a vivir con su familia, conseguir vivienda, pagarse alimentación, educación y cubrir otros gastos, con un sueldo promedio de 4.200 bolivianos pero líquido Bs 3.800, no han podido aguantar –señaló Márquez-. Esa parte económica, incide mucho en que las provincias no tengan médicos especialistas”.

SALUD EN BOLIVIA

Tomando en cuenta que el 2015 Bolivia fue calificado como como el país con la peor salud de América del Sur, y que recientemente autoridades como el presidente Evo Morales y el ministro de Economía, Luis Arce, se hayan trasladado a Cuba y Brasil respectivamente para hacerse atender por médicos especialistas. Márquez consideró que esto se trató más de situaciones “políticas”, empero reconoció que hay deficiencias en el sistema de salud pública.

“Nos imaginamos que por el tipo de derivación que se lo hizo al Ministro en Brasil, se trata de un problema más serio”, expuso.

Márquez señaló que cuando se realizan algunos parámetros comparativos, se trata de la medicina pública y no la privada. Enfatizó que a nivel público en Bolivia existen muchas carencias, refirió que esto se puede evidenciar en los hospitales faltan una serie de equipos o insumos, esto por el hecho que no se cuenta con presupuesto.

“Creo que la falencia de los hospitales públicos es porque han pasado de diferentes manos, primero era nacional, luego municipal, ahora nuevamente son de la Gobernación –expuso Márquez-. Por ejemplo, en nuestro el nivel 1 y 2 son manejados por el municipio, nivel 3 lo maneja la Gobernación, el nivel 4 lo maneja el Ministerio de Salud”.

Respecto al discurso del presidente Morales quien argumentó que no se iban a contratar médicos que trabajar de manera particular o privada, Márquez consideró estas palabras de tipo “política” por el hecho que a la fecha no se está realizando una contratación de médicos, y en caso que esto llegase a realizarse todavía se deben esperar un par de años puesto que los hospitales continúan en construcción.

Márquez refirió que el que Bolivia tenga una baja calificación, se debe a la baja destinación de recursos económicos para salud. Ejemplificó que en el caso de la ciudad de La Paz se construyó a mediados del siglo XX el Hospital de Clínicas, cuando esa región del país contaba con una población cercana a los 200.000 habitantes, mientras que en la actualidad la población sobrepasa los 2 millones.

“El hospital de La Paz ha sido ampliado por gajos y gajos, es un caos y desorden, peor que el de Tarija, y este tipo de situaciones por tener pabellones por un lado, sin una nucleación total de una organización hacen caótico el sistema de atención de salud pública –detalló Márquez-. Es conocido que el presupuesto en salud pública en nuestro país no pasa el 6,8%, esto a comparación de países que destinan hasta el 15% de su presupuesto general. Por ejemplo en Chile destinan cerca del 18%, es por eso que la medicina estatal en ese país es mejor organizada, y comparando a Bolivia con Argentina, la diferencia es grande”.

“FUGA DE CEREBROS”

El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Edgar Guzmán, manifestó que es evidente la “fuga de cerebros” que existe en torno a los médicos especialistas en Tarija, por los bajos salarios que perciben.

“Creo que los médicos especialistas que ahora requiere nuestro hospital San Juan de Dios se están yendo a otras ciudades o fuera del país –detalló Guzmán-. Hay una fuga de cerebros que se debe analizarlo, y tratar de revertir esta situación, para traer buenos profesionales y a los que están aquí capacitarlos, tenemos este desafío”.

Guzmán señaló que debe ser el mismo Estado el que debe garantizar la salud y educación, refirió que si se cumple con esto se darán indicios de desarrollo, reconoció que en este caso el Estado no está cumpliendo su rol.

El representante de la Gobernación mencionó que es el Gobierno central el que realiza la mayor contratación de recursos humanos para el sector salud, refirió que en el caso de Tarija se pudo evidenciar cierta mezquindad.

“El año pasado se requerían 1.200 ítems de salud para todo el departamento, pero solamente nos dieron 80 y a fin de año –expuso Guzmán-. Nuevamente esta gestión se hizo el requerimiento a nivel central, pero hasta la fecha no tenemos nuevos ítems de salud, creo que es una falencia o dicotomía que debemos arreglarla y lógicamente de pedir al Gobierno que cumpla con esa función que es fundamental para la sociedad, el de dar calidad a la salud”.

Guzmán reconoció que el sistema de salud tiene que cambiar, debe ser más eficaz y más eficiente, aludió que este proceso también pasa por el tema de los recursos económicos y la voluntad del Gobierno en atender este tipo de necesidades.

“Si las principales autoridades de nuestro país no confían en la capacidad de nuestros médicos, es una clara muestra que en Bolivia la salud no está siendo atendida de acuerdo a las necesidades que tiene la población”, dijo Guzmán, con referencia al que el Presidente fue a atenderse a Cuba y el Ministro a Brasil.

PROFESIONALES RECONOCEN MIGRACIÓN

El presidente de la Federación de Profesionales de Tarija, Jorge Bacotich manifestó que en todas las profesiones del sector salud existe migración a otros departamentos y otros países puesto que en Tarija ni el nivel central, departamental o municipal invierten en salud ni contratan con sueldos adecuados a los profesionales.

Bacotich refirió que una de las principales causas para que los profesionales en salud de Tarija no tengan fuentes de trabajo, se debe a que el Estado, que es el principal responsable de asignar ítems para el sector salud, no destinan los suficientes para el departamento.

“Un segundo problema es que el nivel central mediante el Ministerio de Salud no asigna ítems de Psicólogos pues no los considera parte de salud mental y si estos profesionales quieren trabajar es con ítems de técnicos o peor aún de auxiliares y tampoco asigna ítems de Fisioterapeutas y Kinesiólogos dejando a estos profesionales sin fuentes de trabajo”, reclamó Bacotich.

Señaló que la Gobernación cubre parte de la necesidad de fuentes laborales con sus Ítems, pero que estos son mal pagados, por lo que los médicos profesionales apenas ganan un tercio de lo que gana un ítem del nivel central, esto debido a que no se les asigna escalafón y categoría, peor aún se contrata a los profesionales como consultores para ahorrar dinero a la entidad departamental sacrificando a los profesionales.

Bacotich explicó que en el caso de lugares de trabajo la Ley 31 Marco de Autonomías otorga al nivel municipal la obligación de construir y equipar los hospitales municipales de segundo nivel, pero el Municipio de Tarija no cuenta con un solo hospital de segundo nivel, lo que va en desmedro de la calidad de atención en salud de todos los ciudadanos y privando de fuentes de trabajo a las profesiones del sector salud.

“Un último problema es que la Alcaldía, la Gobernación y las Instituciones y Entidades del nivel Central no exigen en sus convocatorias o designaciones la presentación de la credencial profesional ocasionando que algunos cargos profesionales estén en manos de personas sin capacitación mientras los profesionales migran del país por falta de oportunidades”, denunció Bacotich.

Bacotich lamentó que en Bolivia no se invierta en salud, refirió que las autoridades prefieren festivales, canchas de césped sintético, hipódromos, estadios a invertir en ítems, infraestructura y equipamiento en materia de salud.

“Las autoridades nacionales, departamentales y municipales no se hacen atender en sus respectivas cajas de salud y viajan al extranjero para sus temas de salud mostrando su evidente corrupción pues ellos son responsables de la situación del sistema de salud y con sus sueldos no podrían viajar tanto ni pagar los centros en los que se hacen atender –enfatizó Bacotich-. Mientras no cambie la situación seguirán migrando nuestros profesionales que son aceptados por sus capacidades en todos los países que se hacen presenten”.

LEONEL SUAREZ QUIROGA

