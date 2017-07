Denuncian violencia de género a través de las redes sociales

La ex constituyente, Magada Calvimontes, instó al Ministerio Público a actuar como ordena la Constitución Política ante la violencia de género y ataques psicológicos que grupos con afinidades políticas están realizando mediante redes sociales, de las cuales su persona y otras mujeres han sido víctimas. “No solamente es una página sino son varias”.

“Desde el momento que salió la noticia que junto a una colega he sido habilitada para el Tribunal Constitucional, han empezado a sacar publicaciones difamando a mi persona, haciendo entrever que gracias a mis favores sexuales he tenido cargos laborales (…) Eso vulnera todos mis derechos”.

Explicó que estas publicaciones violan todo el derecho que tienen las mujeres en esencia de no sufrir violencia de género ni psicológica. “Yo me he propuesto ser magistrada del Tribunal Constitucional porque considero que tengo los méritos y no por favores sexuales (…) Como estas páginas no tiene argumentos denigran a mujeres, y eso afecta a la familia”.

Dijo que según la Constitución Política, el Ministerio Público tiene la obligación de defender a la sociedad y por tal motivo debe de investigar a fondo quiénes son los administradores de estas páginas. Denunció también que mediante esas páginas se está vulnerando el derecho político de las mujeres. “Nos hacen ver a las mujeres como si fuéramos prostitutas, a las cuales yo respeto mucho”.

Agregó que en esas páginas existen denuncias de corrupción contra servidores públicos de sexo masculino. “La gente que cree que alguien es corrupto tiene la obligación de denunciar, está en un artículo de la CPE (…) En el caso del secretario Waldemar Peralta, que en una declaración ha pedido a todas las personas que creen que es corrupto, que le inicien un proceso, para que el Ministerio Público investigue”.

Explicó que como defensor de la sociedad, el Ministerio Público debe actuar de igual manera con la que se actuó en La Paz en el caso del Ministro de Gobierno, Carlos Romero. “Si recuerdan, habían páginas en facebook que se burlaban de su persona haciendo énfasis en su aspecto físico, y en menos de 48 horas dieron con los responsable, así tendría que pasar ahora”.

Calvimontes, quien también ha liderado actividades a favor de los derechos de la mujer, explicó que no solo se está vulnerando los derechos de la mujer con estas publicaciones, sino están violando el derecho de las personas a tener una vida privada, lo que está amparado en la Constitución Política. “Nosotros ya por nuestra parte tenemos nombres y números de las personas que administran estas cuentas en redes sociales”.

Para finalizar, hizo conocer que la Defensoría del Pueblo no actúa a favor del pueblo y mucho menos de los derechos de la mujer.

Redacción Central – Andaluz

