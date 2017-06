No es muy frecuente que nos sobre dinero después de haber satisfecho todas nuestras necesidades materiales y espirituales.

Sin embargo, cuando esto ocurre, rápidamente nos salta la inquietud de poder invertir esa demasía en algo que reproduzca esa favorable coyuntura.

Entonces empezamos a analizar todo tipo de posibilidades, pero la mayor parte de ellas presenta un sinnúmero de dificultades: experiencia, conocimientos, carácter, preparación, vencer el temor a arriesgar, etc.

Una forma de inversión que supera todos esos obstáculos, casi automáticamente, es la franquicia.

Una franquicia, es la autorización de una firma, empresa o compañía que otorga a terceras personas, para abrir y operar una especie de sucursal del negocio que posee, a cambio de una determinada suma de dinero o comisión.

Este acuerdo contempla una serie de requisitos de calidad exigidos por la empresa que da la franquicia y que las personas que adoptan la franquicia tienen que cumplir.

Lo bueno de este convenio es que el “derecho de piso” para la actividad comercial, ya ha sido superado por la empresa que da la franquicia, por lo que ese negocio ya ha abierto el mercado, ha adquirido una buena reputación, su imagen no requiere de mayor trabajo, etc, etc.

Por lo tanto, si se hacen números y la inversión que se quiere hacer da para pagar la comisión en los primeros meses, seguro que va a ser un buen negocio con el tiempo.

Como es de suponer, existen franquicias en diferentes ámbitos de las actividades comerciales, empero en este artículo vamos a ver el sector de la restauración.

Lizarran: invertir en el sector de la restauración

Este sector de la hotelería, restaurantes, bares, etc es uno de los más prolíficos en el ámbito de las franquicias. Por eso vamos a ver un ejemplo de inversión en este ámbito de la economía.

Lizarran, la gran apuesta de quien quiera convertirse en franquiciado

Lizarran es la franquicia de restaurante de pinchos y tapas más conocida del mercado gracias a su original concepto de tapeo,con precios y productos de gran calidad que permiten una alta facturación con costos económicos.

Prosigue en 2017 con su estrategia de expansión

Lizarran cuenta con presencia internacional en 21 países y para este año se contempla un sostenido crecimiento por lo que la apuesta de Lizarran es su expansión en diferentes continentes,

