Fiscalía investigará anomalías en camino Tolomosa – Camacho donde están involucrados los hermanos Mancilla

El director de Gestión Procesal de la Gobernación, Iván Vaca, informó que fueron notificados con una resolución emitida por el fiscal departamental en la cual, luego de una revisión realizada a partir de la emisión de un rechazo de denuncia, se revocó dicho rechazo y se procederá con la investigación correspondiente al proyecto de construcción asfaltado camino Tolomosa- Camacho, en el que se encuentra involucrado Nelson Mancilla superintendente de obra en ese entonces, hermano del asambleísta departamental Erwin Mancilla. El aludido se defendió de los argumentos de la gobernación.

Vaca señaló que la investigación continuará por una serie de delitos cometidos como incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, además del daño económico ocasionado al Estado tomando en cuenta que el costo de la obra era de casi 185 millones de bolivianos.

Con esta resolución fiscal que revoca el rechazo de denuncia, Vaca aseguró que la Gobernación aportará con todos los elementos requeridos, puesto que consideran que dentro de este hecho existen una serie de irregularidades que son contrarias a la ley y que se configuran en los delitos que fueron denunciados.

Vaca recordó que este caso fue llevado adelante por el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) en la gestión de Lino Condori, en el cual se encontraban como encargado Mancilla y este era un proyecto que implicaba un monto 183.605.000 bolivianos, de los cuáles generaron un gasto por avance presupuestario del 31 por ciento y un avance físico de la obra de un 12 por ciento, lo que significa que se gastaron 57 millones solamente en contratación de personal y se realizaron gastos equivalentes a 23 millones de bolivianos para la construcción de este tramo caminero.

“Además de ello, cabe recalcar que cuando se realizó la inspección ocular no se tenía ni un centímetro de asfalto realizado, es decir que hay pérdidas y daños económicos por millones de bolivianos que deben ser cuantificados con la investigación”, indicó Vaca.

RESPUESTA:

Nelson Mancilla se defendió de las acusaciones de la gobernación. Sostuvo que en el proyecto Tolomosa-Camacho tuvo dos etapas. La primera etapa estuvo a cargo el Ingeniero Gustavo Donaire, que actualmente es jefe de la Unidad de Proyectos del SEDECA, y la segunda por su persona (Nelson).

Indicó que en la primera etapa no se ejecutó ninguna actividad en ese proyecto, y fue en esa etapa donde se contrató a la mayor cantidad de personal del proyecto, además de que tenía una ejecución física del 0% (cero por ciento).

“Al asumir el cargo hicimos notar esto a los directores de turno, Fernando Navarro, Jorge Quispe y Ramiro Sániz, los ingenieros somos la parte operativa de la institución (SEDECA), quien tiene el poder de decisión es el Director, ellos contratan y despiden a los trabajadores”, dijo Mancilla.

Argumentó que cuando asumieron el cargo encontraron el proyecto con muchas dificultades técnicas, a lo cual se pusieron “manos a la obra y trabajar para sacar adelante este proyecto”.

“La principal falencia que encontramos es que no tenía equipo o maquinaria. Hemos hecho notar esto en cada informe mensual presentado, y fruto de ese trabajo, es que dejamos el proyecto con varias actividades ejecutadas, entre las más importantes, la excavación no clasifica con 12 km de corte, conformación de terraplén, desde las progresivas 00+000 a 9+700, dejamos con 13 alcantarillas concluidas, se dejó los pilotes, estribos y vigas de un puente. Material comprado para la ejecución de un puente por el Km 3 más o menos, 500 Tn de cemento asfaltico comprado, conformado casi en toda su longitud la sub rasante mejorada, y así varias otras cosas más”, detalló el aludido.

Mancilla dio a conocer que dentro un proyecto, ya sea ejecutado por terceros o administración directa, no se ejecuta nada ni se hace nada sino es bajo la aprobación del supervisor de obra, en este caso los directores son responsables de una obra.

“El Actual jefe de la Unidad de Supervisión y Fiscalización del SEDECA, el ingeniero Cimar Zenteno fue supervisor de obra de este proyecto, y a él no le dan ningún tipo de investigación ni denuncia alguna, ya que él fue el principal técnico, y toda aprobación pasaba por sus manos. Y además, el segundo hombre de la Unidad de supervisión de ahora en el ingeniero Juan Ibarra, que también fue supervisor de obra del proyecto, solo se aferran a un solo nombre para relacionar a mi hermano y dañar la imagen de mi familia”, dijo Mancilla.

Nelson Mancilla puntualizó que está sufriendo una persecución política a consecuencia de tener un hermano asambleísta (Ervin Mancilla del MAS) que no es de la misma línea política de la actual Gobernación.

“En el SEDECA, aparte del proyecto Tolomosa – Camacho existen otros proyectos que se Cerraron de igual manera que el proyecto Tolomosa – Camacho, tenemos el Proyecto San Simón – Saladito; Temporal – San Jacinto; El proyecto Erquis – Ceibal, este último de Erquis Ceibal manejado también en la época de Lino Condori por el actual Jefe de Unidad de Construcción y Mantenimiento del SEDECA, y de esos proyectos nadie dice absolutamente nada, y solamente se abocan a este proyecto donde estaba mi persona trabajando”, Mancilla.

Por último, afirmó que ha tomado acciones legales contra Omar Molina (Director del Sedeca), “porque cada vez que mi hermano sale a la prensa a denunciar supuestos actos de corrupción que actualmente está pasando en el SEDECA, este director sale y me ataca a mí sin fundamentos y con mentiras”, dijo Mancilla.

Contexto

Mancilla afirmó que no se asfaltó por falta de kerosene. Indicó que pese a tener programada la compra no se pudo dar, ya que el entonces director dio la prioridad al proyecto de Yesera. “Sin embargo dejamos 5 kilómetros listos para que asfalten, pero nosotros la parte operativa, no agarramos dinero, ni realizamos compras, todo eso lo hace la unidad de administración del Sedeca, y la última palabra lo tiene el director, si se realiza o no una compra”.

Por Omar Garzón C.

