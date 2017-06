Informe de la Alcaldía sobre emisión de bonos no satisface a diputado

El informe de la Alcaldía, enviado al diputado Norman Lazarte Calisaya, desató más dudas sobre la emisión de bonos para la obtención de un crédito de 300 millones de bolivianos para proyectos todavía no definidos. “Nos informan que los proyectos se encuentran identificados, más no definidos, o sea que en estos momentos el gobierno municipal no sabe para qué quiere la plata”, insistió el legislador al criticar que se pretenda semejante crédito para objetivos no definidos.

De acuerdo con el legislador los ingresos de coparticipación subieron, los propios también, se cuentan con más de 35 millones para obras de impacto en esta gestión, más de 39 millones para el 2018 se entiende que se llegará a 70 millones el 2020. “No entendemos cuál la necesidad imperiosa del gobierno municipal de querer recursos en mano, al parecer hay una suerte de querer gastar la plata antes de que se vayan y esto genera mucha preocupación”, prosiguió el legislador.

NUEVO SUR

