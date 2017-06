Asambleísta asegura que el Gobernador fue a declarar a la Fiscalía

El gobernador Adrián Oliva Alcázar fue a declarar a la Fiscalía en los últimos días tras ser denunciado por el asambleísta Jorge Arias Soto de presuntas irregularidades con el Decreto promulgado respecto el reglamento del Programa Solidario Comunal Prosol, hace dos años. “Ya ha declarado el señor gobernador, mi persona también ha hecho su declaración ampliatoria”, confirmó Arias al recordar que denunció a Oliva por aprobar normas contrarias a la Constitución, leyes nacionales y departamentales.

Por ley Oliva estaba obligado a consensuar con los campesinos el reglamento del Prosol, una vez consensuado debía enviarlo a la Asamblea Legislativa Departamental ALDT para su aprobación mediante ley, sin embargo, eso no se dio, el gobernador recurrió a un Decreto, se olvidó de la ALDT, cuestionó.

Arias aseguró que seguirá impulsando esta investigación hasta que llegue a los estrados judiciales, en su criterio hay delito, además dijo que también puso otras denuncias en la Fiscalía contra la misma autoridad y actualmente están procesándose.

Consultado qué medios están vendidos en Tarija a instancias de poder como afirmó en el Chaco, Arias respondió que para ser serios en el tema con petición de informe al gobernador y al ejecutivo José Quecaña, logró amplia información documentada del primero.

Actualmente esa información está en análisis, sin embargo, ya tiene certezas de que hay empresarios, consorcios comunicacionales que se benefician con contratos millonarios, dijo que más adelante precisará con cuadros nombres de algunos medios.

Ante insistencia de qué medios están vendidos, ya que afirmó que varios periódicos no sacan declaraciones suyas en Tarija y el Gran Chaco, respondió que no precisará nombres, pero que NUEVO SUR, es uno de los diarios que no incurrió en eso.

En Yacuiba el alcalde, Ramiro Vallejos, que se queja cada día de que no tiene dinero, tiene contrato por 30 mil bolivianos con un canal de televisión que no es visto ni por el 5% de la población, mientras otros medios con más audiencia, peregrinan por contratitos de dos mil bolivianos, dijo.

El legislador reveló incluso que está haciendo auditar la gestión del expresidente de la ALDT, William Guerrero Quiroga, porque considera que los contratos para propaganda no es para vanagloria de ninguna autoridad, sino informar de la institución.

Arias además informó que presentó dos proyectos de ley a la ALDT, el primero para prohibir la presencia de animales en las carreteras, el segundo para controles de alcoholemia a los conductores en los caminos de la Red Vial Fundamental, en Tarija.

Fernando Barral Zegarra

