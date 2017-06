No existe control del uso de agroquímicos y pesticidas en Tarija

En Tarija no existe un control del uso de agroquímicos y pesticidas en la producción agrícola los que dentro de un consumo contante producen alteraciones en la salud, según explicó Jaime Gumiel Vela director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Campesina (IICCA) quien considera que la Universidad Autónoma Juan Michael Saracho (UAJMS) no propone ni sugiere alternativas para disminuir el consumo indebido de químicos en las parcelas de cultivo.

La misma opinión la dio a conocer Eider Quiroga, el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT),

Es bastante conocido en base a decenas de investigaciones científicas que el uso indebido de productos químicos en la industria de la producción de alimentos causa alteraciones en los organismos al consumir estos productos, incrementando el riesgo de cáncer de todo tipo, malformaciones, entre las tantas consecuencias nocivas, por lo que Vela hace un llamado de atención para iniciar el consumo de productos de origen orgánico que tengan menor impacto en el ambiente y en las personas.

“Es de conocimiento general el uso indiscriminado de agrotóxicos que están envenenado a los pueblos, por lo que la ciudad de Tarija no es ajena a ello porque sabemos el índice de enfermedades gastrointestinales, cáncer de todo tipo, niños que nacen con malformaciones que tienen una correlación fuerte con la producción basada en los agrotóxicos o los insumos químicos sintéticos”, explicó Vela.

Ante esta preocupación, la posición de la FSUCCT indicó que dentro de la experiencia del sector campesino se ha podido corroborar que muchos de los productores prefieren utilizar cualquier método que asegure la calidad y la cantidad de su producción ante el riesgo que puede tener el no utilizar estos productos.

“Yo en mi experiencia puedo decir que los compañeros campesinos utilizan a diestra y siniestra este tipos de productos que están al alcance de todos en las agroquímicas, pero también es porque no se tienen alternativas para poder eliminar las plagas o prevenir enfermedades de las plantas y las cosechas”, informó Quiroga.

De esta manera, insinuó que la UAJMS no contribuye con la producción de alternativas ecológicas a gran escala para incentivar y educar al sector campesino para que la salud de la población mejore porque si bien, “existen instituciones que deberían regular este tipo de productos, dentro de la industria uno puede encontrar de todo a todo precio”.

Así, es que el sector campesino puede apersonarse a cualquier tienda de agroquímicos y solicitar los productos que estén al alcance de sus bolsillos y puedan cumplir la única función de interés: producir mayor cantidad de producto para obtener mayores ganancias.

Por otro lado, manifestó que no existen análisis de suelos y que por ende no se está realizando un uso adecuado pero que los campesinos no pueden acceder a esta información si instituciones como la Universidad no les brinda la capacitación y alternativas para cuidar el medio ambiente.

“La Universidad deberá investigar sobre el tema y sugerir en qué tipo de suelos tenemos que aplicar los productos, de esta manera el campesino no arriesgará su propia vida y la de toda la población porque sabemos que estos productos son dañinos para la salud”, dijo Quiroga.

Por otro lado, Vela expresó que una de las maneras para contrarrestar los efectos nocivos de la producción que utiliza estos pesticidas es el empleo de la producción orgánica o ecológica, pero que dentro del sistema masivo de producción que concentra al campesino a industrializar sus alimentos este tipo de alternativas generan antagonismo y este tipo de masificación de alimentos son la causa de muchas degeneraciones sociales.

“La reivindicación del campesinado en términos económicos, políticos y sociales, ha venido acompañando al sector campesino con una alianza permanente para este fortalecimiento y en los últimos años se ha hecho énfasis al cuestionamiento del modelo dominante en el mundo de la producción que está basada en la producción de mercancías y no de alimentos y de ahí la consecuencia de hambruna en el mundo”, indicó Vela.

Asimismo, sugirió que la apuesta es que fortalezcamos a la agricultura y a la economía campesina familiar porque es la que garantiza con mayores posibilidades, fomentado la producción orgánica que no solamente tiene que ver con el uso de insumos biológicos o insumos naturales orgánicos sino que además nos está permitiendo ayudar a enfriar el planeta y a reducir la producción de gases de efecto invernadero

Así se entiende que la economía campesina es la que provee los principales alimentos de la canasta familiar al contrario de la agroindustria en Bolivia que produce soya, produce arroz y aceite formando parte para la exportación pero no para la mesa de las familias de Bolivia.

“Entonces las hortalizas, los cereales, la papa, la oca, el maíz, están siendo producidas por la economía campesina familiar que si bien no podemos revertir los cambios climáticos es un aporte al medio ambiente a partir de la agricultura y producción orgánica porque reducimos el uso de agro tóxicos aprovechando los insumos naturales que se disponen en las unidades productivas”, mencionó Gumiel Vela.

Explicó que al agregar al suelo materia orgánica se ayuda a reducir el calentamiento porque los gases del efecto invernadero se reducen por lo menos en el 30 % con la agricultura y producción orgánica y evidentemente son acciones que ayudan a mitigar los efectos del calentamiento global.

Cáncer en Tarija

Por otro lado, Vela declaró que la política de salud que existe actualmente en el departamento y en general, debería estar basada en la inversión de la producción de alimentos orgánicos que fortalezcan nuestro sistema inmunológico y no en atender las enfermedades.

“Uno de los elementos para disminuir la cantidad de enfermos es la alimentación, no podemos hablar de seguridad alimentaria si continuamos basando nuestra alimentación en productos con alta toxicidad, necesariamente debería invertirse en este tipo de producción ecológica para que los alimentos que vayamos a ingerir, no sean tóxicos y sean verdaderos”, advirtió Vela.

También, Quiroga sostuvo que actualmente Tarija se ha visto invadida por enfermos de cáncer los últimos años y que estas cifras podrían deberse al incremento y arbitrario uso de pesticidas y agroquímicos en este sector.

“Sabemos que la contaminación de los alimentos por estos productos generan varias enfermedades en las personas, pero no tenemos alternativas que puedan incentivar a los compañeros campesinos para dejar de usar este tipo de químicos en las parcelas”, sustentó Quiroga.

Por otro lado, la diferencia entre la producción convencional o capitalista y la producción orgánica es que la primera trata de maximizar su ganancia y por lo tanto le interesa producir mercancías que vendan mayor volumen de productos que estén en todos lados sin importar los efectos, la idea central de este modo de producción es ganar o generar mayor cantidad de recursos.

En la agricultura y producción orgánica la apuesta es porque el producto sea de la mejor calidad posible, sin el uso de químicos, o productos que alteren el orden energético de los alimentos para ayudar en la salud del consumidor, “entonces esta es una apuesta económica pero también política porque cuestiona el modelo dominante a nivel global, como las grandes industrias de alimentos, o las empresas transgénicas, el haber patentado las semillas, el material genético como Monsanto.

Desde la economía campesina vamos participando entre muchas instituciones y muchos factores para que la cantidad de familias que se dedican a la actividad ecológica sea cada vez mayor de manera que en el departamento tengamos mayor acceso a este tipo de alimentos.

Ecosistemas fortalecidos

Este tipo de producción es un modo amigable con el medio ambiente, afirmó Vela, por lo que es una manera de trabajar y recuperar costumbres, formas de producir ancestrales, incorporar tecnología para incrementar la productividad en el sector productivo pero sin la masificación de los productos.

Nuestro “patrimonio” producto de los agroquímicos

Sin embargo, indicó que lastimosamente en Tarija y en el mundo en general, existen productos que de alguna manera son emblemáticos, sectores que son poderosos económicamente que abusan del uso de pesticidas, así también como verduras y tubérculos de consumo diario y masivo.

“Lo que notamos es que mientras más cercanas están las comunidades a la ciudad mayor es el uso de agroquímicos”, informó Gumiel Vela.

Consumo de productos

De esta manera, Juan Pérez Ventura, graduado en Geografía por la Universidad de Zaragoza y Máster en Relaciones Internacionales Seguridad y Desarrollo por la Universitat Autónoma de Barcelona, publicó en su Blog un artículo relacionado con el tipo de consumo masivo de la sociedad en donde cita:

“Todo comienza con el consumo. La realidad demuestra que, a mayor nivel de desarrollo económico, las sociedades tienden a ser más consumistas. Y una sociedad consumista es una sociedad que precisa de muchos recursos, que, en su gran mayoría, se extraen del medio ambiente que nos rodea. Es decir, el consumo afecta al medio ambiente, y casi siempre de una manera negativa”.

De esta manera, afirma que el modelo de consumo actual es resultado de la evolución histórica del sistema de producción capitalista, que como decía Marx se basa en la producción generalizada de mercancías. La sociedad de consumo contemporánea nace con la llegada de la producción de masas y con la puesta en práctica de las políticas keynesianas tras la II Guerra Mundial, que permitieron un aumento del nivel de vida de la clase trabajadora y de los sectores populares, así como su acceso al consumo de masas.

La propia lógica del sistema capitalista genera la creación artificial de necesidades de consumo, con el objetivo de mantener un nivel de producción constante. Se crea la percepción de que necesitamos más para vivir mejor y aparecen nuevos productos que se convierten en indispensables y que fomentan una cultura del gasto permanente.

De forma que la actual función del consumo no es cubrir necesidades, sino satisfacer deseos. Y como tenemos muchos más deseos que necesidades, el sistema actual se caracteriza por un alto nivel de consumo, que ha llegado a volverse patológico en la sociedad, y por ello hablamos de consumismo.

Pobreza y contaminación

Siguiendo esta lógica Vela explicó que los países con mayor desarrollo aprovechan los espacios de aquellos que tienen menores posibilidades económicas llenándolos de “fábricas contaminantes”.

“Normalmente tendemos a relacionar la degradación del medio ambiente con la pobreza. Las imágenes de ciudades como Lagos, Kinshasa, Manila o Bombay nos muestran grandes extensiones de asentamientos informales, barriadas de slums, zonas industriales humeantes y contaminación de todo tipo: en el aire, en el agua y en la tierra. Son grandes ciudades de países subdesarrollados o en proceso de desarrollo que se han visto afectadas por el crecimiento económico, y que se caracterizan por ser hipertrofias urbanas, mal gestionadas y muy contaminadas”, afirmó.

Por otro lado mencionó que cuando relacionamos la degradación del medio ambiente con la pobreza estamos cayendo en una contradicción de fondo: la pobreza, por definición, no es nada contaminante ni degradante. Una situación de pobreza no puede degradar el medio, pues la pobreza es la falta de medios para sobrevivir y la escasez de recursos. Un pobre no contamina. No realiza ninguna actividad contaminante. Es pobre.

Pero, analizó que en un contexto de globalización económica, las actividades económicas propias de los espacios ricos y desarrollados se trasladan a los espacios periféricos y más pobres, de forma que la contaminación y la degradación del medio tiene lugar en estos territorios históricamente pobres. El concepto de “aldea global” sirve para comprender cómo, en un mundo globalizado, todos vivimos en el mismo hogar.

Así, es que “el rico contamina en el país del pobre” debido a los procesos de deslocalización y de subcontratación empresarial, las actividades industriales más contaminantes se han trasladado a los espacios menos desarrollados. Los países ricos no contaminan tanto como los pobres, pero es debido a que se valen de éstos últimos para realizar las actividades de producción industrial.

Etiquetas de los productos

En nuestro mercado existe una gran variedad de productos agroquímicos dispuestos para la población que quiera adquirirlos sin la necesidad de un permiso específico, argumentó Quiroga.

“Tenemos desde la etiqueta verde hasta etiqueta roja para los pesticidas y de toda procedencia, algunas más batatas, otras más caras y de acuerdo al precio tienen su incidencia de calidad, se usa a diestra y siniestra porque tenemos una universidad que no colabora nada con sus laboratorios, el agroquímico le da el producto más fuerte para que el campesino eche a sus parcelas y a veces sanas la parcela pero no se da cuenta del daño que produce”, informó Quiroga.

Según la página de la Universidad Autónoma de Madrid en el área de productos fitosanitarios explica que la etiqueta verde en un producto agroquímico indica que es bastante inocuo, por ejemplo contiene azufre o zinc, en una cantidad óptima para erradicar pudrición de raíz por hongos, y solo es peligrosa si se bebe o si la usamos sin guantes y luego nos ponemos a comer.

Los productos con una etiqueta azul son de empleo levemente delicado, puede matar por ejemplo un perro de raza pequeña si ingiere el producto o si está demasiado tiempo cerca de las plantas que estamos tratando, lo cual jamás se debe permitir. Básicamente puede causar daño por ingestión o inhalación prolongada, sus síntomas pueden llegar a vómitos, calambres y comprometer el sistema digestivo en general.

Por otro lado la etiqueta amarilla indica que es un producto medianamente peligroso, puede ser mortal, sin duda hay que tener precauciones, después de la verde y la azul, ya hay problemas mayores con la ingestión de estos productos, en una sola palabra son peligrosamente Tóxicos.

Los fabricantes indican que incluso para usar un químico de etiqueta verde, se debe usar equipo completo como ser overoles, guantes y botas de neopreno, lentes o gafas de seguridad, mascarillas, evitar usar el producto con corrientes de aire fuertes o sol intenso y jamás fumar o tener algún tipo de fuego cerca. Siempre evitar que haya mascotas cerca, así como niños pequeños y dejar la producción sin usarla para consumo por al menos un mes.

Por último la etiqueta roja indica un producto altamente tóxico, incluso la inhalación puede causar graves daños al sistema nervioso, el contacto con la piel se debe evitar, y por nada del mundo quitarse las gafas de seguridad. Forzosamente se emplean aspersores o equipo de fumigación profesional y este equipo se debe lavar con lejía o algún detergente con Ph alcalino después de su uso, así como limpiar totalmente la ropa usada y el cuerpo, de preferencia con un baño muy jabonoso.

En algunos países están prohibidos muchos de los agroquímicos de etiqueta roja, incluso se conoce uno para matar plagas subterráneas, que se descubrió que causa cáncer de piel al tacto, en países desarrollados como Alemania y Japón, está prohibido por las leyes ambientales, pero en países pobres y en desarrollo como en Sudamérica, los siguen usando.

Andrea Cardona

