Asamblea Plurinacional rechazó ternas de vocales electorales a la ALDT

La Comisión Plurinacional de Constitución, devolvió a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), la documentación de las cuatro ternas para el Tribunal Electoral Departamental (TED), debido a que enviaron fotocopias, cuando se requieren los originales.

Ervin Mancilla Olarte, asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), informó que la Presidencia de la ALDT fue la que remitió la documentación a la Asamblea Plurinacional, específicamente a la Comisión Plurinacional de Constitución, y no fue la Comisión Especial de la ALDT, como lo dice María Lourdes Vaca.

Vaca mencionó que “no se puede mandar documentos en fotocopia, lo que procede es que se manden en originales con toda la documentación, de acuerdo al procedimiento que se hizo de evaluación. La derivación lo hizo la Comisión Especial”, sostuvo.

La Asambleísta de UD-A manifestó que están a la espera de que se derive nuevamente a La Paz, pero ya hay un perjuicio enorme, no solamente de fondo, sino de forma, ya que con este proceso llevan cinco meses, y hasta ahora no pueden concluir, debido a diferentes motivos. “La primera fue que Ervin Mancilla se arrogó la presidencia sin tener las competencias, no cumplió los procedimientos de la convocatoria, y si hizo plantear tres amparos constituciones y los perdió, y ahora resulta que no manda la documentación como corresponde”, afirmó Vaca.

Pero Mancilla contestó que cuando se desconoce el procedimiento salen ese tipo de declaraciones como de Vaca, “que constantemente ha estado cuestionando en vez de ayudar. Ella sabe muy bien que la bancada del UD-A ha aprobado, y ha propuesto muchas modificaciones en la convocatoria”.

“Es una sinvergüencería que digan que no hemos trabajado que corresponde. Está actuando de manera reprochable. La Comisión Plurinacional de Constitución mando a la Presidencia de la ALDT, a que remitan la documentación original, y no fue la Comisión Especial quien envió, sino fue la Presidencia de la ALDT”, afirmó Mancilla.

¿HABRÁ RECONSIDERACIÓN DE LOS POSTULANTES?

La semana pasada, el diputado Norman Lazarte, pidió la reconsideración o el cambio de cuatro postulantes, entre ellos de Pablo Valeriano, quien fue delegado del MAS, y al ser delegado tiene militancia política y no se enmarca dentro de los requisitos que establecía la convocatoria.

A esto respondió Mancilla, señalando que el Reglamento del Órgano legislativo Departamental, dice que las Reconsideración se hará antes de las 48 horas, por lo que el Diputado ha presentado a destiempo, pasando ya una semana posterior.

