Enfermedades respiratorias no aumentaron no obstante haber trascendido la mitad del invierno

El jefe de emergencias del Hospital Regional San Juan de Dios HRSJD, Vladimir Velásquez, dio a conocer que desde el fin de semana pasado y hasta el día de hoy los casos de enfermedades respiratorias no incrementaron, a pesar de la llegada de la estación de invierno, enfatizó que si bien hace una semana se presentaron casos de neumonía en adultos mayores, los mismos ya están con el tratamiento correspondiente. “El día miércoles, que fue feriado, se atendió a gente que no pudo acudir a sus centros de salud, pero solamente a los más delicados en cuanto a los síntomas. No hay mucha elevación de casos en esta semana a diferencia de la anterior”, dijo.

En tal sentido, informó que las complicaciones que dicha instancia atendió fueron de adultos mayores que rodean los 60 a 80 años, quienes presentaban procesos neumónicos. “En pediatría las atenciones son constantes; sin embargo, las complicaciones no se han visto todavía, estamos alertas más aún con el frío”.

Asimismo, Velásquez tomando en cuenta el ingreso de la estación de invierno, y por ende el fuerte descenso de temperaturas, emitió una serie de recomendaciones para que toda la población tome en cuenta. De igual manera, hizo hincapié en las consecuencias que genera en la salud del uso de las estufas.

“Las personas que están sanas tienen que acudir al hospital, menores de cinco años, mayores de 60 y personas que estén constantemente con personas resfriadas o enfermas a recibir la vacuna de influenza, los centros de salud también vacunan de forma gratuita por convenios con el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud Sedes”.

En cuanto a las personas que se encuentran actualmente resfriadas, apuntó que es a raíz de un virus, que con el tiempo ira pasando. Puntualizó que con antigripal será suficiente para ir frenando de a poco este mal. “No hay que tomar bebidas frías, hay que consumir vitamina C, la encontramos en limonadas, pomelo, naranja que tienen bastante vitamina para reforzar las defensas”.

Velásquez indicó que no se deben salir de ambientes calurosos a fríos de golpe, resaltó que los calentadores o estufas, si bien dan un calor momentáneo salir de un ambiente caliente a uno húmedo y frío implica un riesgo mayor de contraer enfermedades respiratorias.

“El ambiente de por sí en esta época es húmedo y si es cerrado, ya que uno tiende a encerrarse en el cuarto, con el calor que producen estos aparatos le va afectar a las mucosas de la nariz, la garganta, por ende provoca que uno tiende a tragar más aire para poder refrescar la garganta y si hay mucho calor en ese ambiente vamos a comenzar a consumir bebidas frías, y eso nos irrita la garganta, comienza una faringitis nos contagiamos y se instauran los resfríos”, concluyó Velásquez.

María José Oliva Grimalt

