Movimiento cívico nacional rechaza elevación de la tarifa de energía eléctrica

El movimiento cívico nacional, en reunión efectuada el martes en Cochabamba, rechazó el reajuste en el costo de la energía que cobran las generadoras a las distribuidoras y no descartan medidas de presión, si no son escuchados, aunque Potosí ya se movilizó. “Rechazo al nuevo reajuste que está haciendo la AE, a nombre de reajuste va ser un incremento a los usuarios que somos todos”, informó el titular cívico, Teodoro Castillo Sánchez, al añadir que se pidió amplia información al gobierno sobre la energía.

Los cívicos pidieron información al Ministerio de energía, a la TDE (Transportadora de Energía) a ENDE (Empresa Nacional de Electricidad) y en el caso de Tarija también a Servicios Eléctricos de Tarija Setar, para tener precisiones sobre el costo de energía, su transporte y distribución.

El movimiento cívico nacional dio un plazo de diez días al gobierno nacional para contar con la información solicitada y tener precisiones sobre el costo de la generación, el transporte y la distribución en las diferentes ciudades.

Castillo agregó “los bolivianos tenemos que saber cuánto nos cuesta la energía eléctrica, cuánto nos cuesta el transporte y lógicamente cuánto es la distribución y añadió que en el caso de Tarija, en este departamento está la generadora y usa gas natural subvencionado.

Castillo se refirió a la termoeléctrica del Gran Chaco que genera electricidad con gas subvencionado a un costo de un dólar el millar de pie cúbico mpc si ese mismo gas se vendiera al exterior Tarija obtendría más regalías por el precio de tres dólares el mpc. “No se trata de decir saben qué, el usuario final no va ser afectado, sino la distribuidora pero por qué no asume este costo la generadora o la transportadora, de eso se trata, hemos dado plazo, si no somos escuchados vamos a presionar”, advirtió.

MINISTERIO

A través de informaciones del Ministerio de Energía se supo que la tarifa de electricidad se ajusta semestralmente, el ajuste de la AE es normal y que se realiza desde el 2001, el 3% reajustado representa 0,90 centavos de boliviano.

PACTO FISCAL

Los cívicos vieron después el pacto fiscal, temen que el gobierno no lo trate y lo postergue sin plazo, cuando ya hay propuestas elaboradas como de Tarija, Santa Cruz y La Paz, cuestionó “los bolivianos queremos saber cómo vamos a vivir mañana como país”.

Otro asunto cuestionado por los cívicos es la deuda externa contraída por el gobierno, mencionó la cifra de siete mil millones de dólares, de los cuales se gastaron tres mil millones, “queremos saber dónde ha ido esa plata y cómo vamos a pagar”.

Seguramente la devolución prevén con los dineros de los hidrocarburos y la minería, agregó al hacer notar que el gobierno hace encuentros nacionales sobre pacto fiscal en varias ciudades del norte y hace aparecer a Tarija como que tiene mucho dinero, cuando no es así.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter