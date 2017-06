Finalmente los campesinos aceptan el PROSOL de 2.250 bolivianos por familia

La Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija FSUCCT y la Gobernación acordaron un Prosol (Programa Solidario Comunal) de 2.250 bolivianos por familia para este año, en la reunión efectuada este jueves en esta ciudad, donde se firmó un acta sobre los acuerdos logrados.

La información fue confirmada por el dirigente de esta Federación, Osvaldo Yucra Quispe, quien admitió que en la reunión no estuvieron presentes todos los actores; sin embargo, se firmó el acta para conocimiento de todos los beneficiarios. “Lo más importante del acta es que hemos quedado en 2.250 bolivianos por familia este 2017”, confirmó al final de la reunión efectuada en un salón del estadio de fútbol, desde las nueve de la mañana y que se prolongó hasta las 15.00 horas estimativamente.

Consultado de cuántas comunidades de las más de 600 que tiene el Departamento se beneficiarán este año con el Prosol, Yucra Quispe respondió que un 60%, aunque también se acordó que las comunidades observadas pueden asumir acciones legales y aclarar su situación.

El dirigente confirmó que gran número de comunidades no fueron tomadas en cuenta en el cierre de sus carpetas; sin embargo, se dio margen para que algunas puedan aclarar el uso del dinero del Prosol 2015 y rendir cuentas para volver a beneficiarse. “Para el cierre de carpetas han tenido mucho tiempo, de eso nadie puede ser culpable, la Federación no es culpable, las comunidades tal vez todavía pueden regularizar su carpeta”, explicó el dirigente al final del encuentro efectuado.

Yucra Quispe recordó que el presupuesto existente en la Gobernación para otorgar el Prosol 2017 es 69 millones de bolivianos, sobre esa base tuvieron que ponerse firmes para evitar criterios que pongan en duda el monto presupuestado.

BARRIENTOS

El Secretario Fernando Barrientos confirmó el Prosol de 2.250 bolivianos por familia, aunque no estuvieron en la reunión los tapiete, weehnayek y los campesinos de Bermejo, a unas 20 comunidades se hará el seguimiento para ver si se cierran o no sus carpetas.

También se acordó que cualquier comunidad que considera que está vulnerándose su derecho al no cerrar su carpeta, puede presentar un memorial para volver a revisar su documento, el plazo para eso es hasta este 30 de junio.

Respecto el Chaco se decidió que indígenas y campesinos con sus autoridades deben ver el tema del Prosol 2017. Este viernes volverán a reunirse para refrendar el acta con todos los participantes del departamento.

Barrientos dijo que el Prosol sigue siendo un programa departamental con un solo reglamento, no es el momento adecuado para no ver el programa así. Yacuiba y Caraparí no tienen ni una carpeta cerrada, la oportunidad es propicia para ver este tema.

