Comité Cívico Femenino impulsará la cadena perpetua para violadores

La presidenta del Comité Cívico Femenino de Tarija, Fátima Carrasco, dio a conocer que dicha instancia impulsará lo que es la cadena perpetua en los casos de violación, esto con el fin de poder frenar este tipo de violencia ejercida generalmente en mujeres y niñas, la cual muchas veces queda impune o la justicia no otorga las sanciones adecuadas.

Carrasco dijo “la situación de los violadores es algo terrible que nos está afectando cada vez más, yo creo que lo que está fallando es la educación en las personas y obviamente que las personas, que cometen este tipo de delitos especialmente con niñas tienen que tener las más altas sanciones”.

En este sentido, Carrasco acotó que considera que en los casos de violación debería de implementarse la cadena perpetua porque los autores de estos hechos cumplen ciertos años de reclusión y por buen comportamiento son liberados, y posteriormente vuelven a cometer este tipo de delitos. “Al ser liberados vuelven a cometer este tipo de acciones tan denigrantes para la mujer, tan criminales diría yo. Aparte de eso no es solamente sancionar si no tomar medidas para eliminar la violencia y no solamente la violencia hacia las mujeres, la violencia también en los hombres porque tanto hombres como mujeres son víctimas de violencia. Hemos visto casos en que la madre mata a niños y cuando hablamos de la agrupación “Ni una Menos”, nos referimos a una persona, tanto hombres como mujeres, niños y niñas como la eliminación de esa ideología de género que quiere ir a favor del aborto”, finalizó la presidenta.

María José Oliva Grimalt

