Sub Gobernación de Cercado tiene 6 proyectos de riego paralizados

La crisis económica, como a casi todas las instituciones estatales de Tarija, continua agobiando a la Subgobernación de Cercado, que tiene varios proyectos paralizados, aunque no por eso la entidad está dejando de trabajar en sus proyectos. “Nos faltan recursos, paralizados no, digamos, pero nos faltan recursos, pero no voy a perder mi tiempo poniéndome a llorar”, declaró el subgobernador Jhonny Torres Terzo, al admitir que la gobernación está cumpliendo “más o menos” con sus desembolsos.

Reveló que permanentemente está reuniéndose con el secretario de Economía y Finanzas y de Planificación, Manuel Figueroa y Karim Leytón para reajustar permanentemente el presupuesto, “porque la crisis está muy fuerte”. “La baja en el precio internacional del gas natural (que exporta Bolivia) y la baja en los volúmenes de exportación está haciendo que tengamos demasiados problemas”, prosiguió el funcionario sin entrar en detalles ni montos presupuestarios.

“Esta Subgobernación tiene seis proyectos de riego paralizados como consecuencia de la falta de recursos en la Gobernación, que está desembolsando recursos de acuerdo con sus posibilidades, que también son limitadas”, según expresó.

La autoridad confirmó “tenemos seis sistemas de riego que están paralizados, tres acabados, aunque falta el pago por su ejecución y tres por terminar, estamos reactivándolos de a poquito con la poca plata que tenemos”.

Pese a las dificultades económicas está seguro de que estas seis obras terminarán este año, además tiene otros dos proyectos donde se espera el desembolso de anticipos, el primero defensivos en el río Santa Ana y el puente Pinos Sur-Calderillas. “Es necesario que paguemos anticipo para dar inicio de obras”, agrego para añadir que finalmente tienen otro proyecto denominado “Electrificación segunda fase” para toda la provincia Cercado, cuya licitación no puede publicarse por falta de recursos.

Manifestó “si nosotros logramos adjudicar y poner en funcionamiento ‘electrificación segunda fase’ al final de la gestión podríamos decir que no hay ni una sola persona en Tarija que no tenga el servicio de electricidad”.

Torres anunció además que el 4 de julio se iniciará en Tarija el diálogo para las alianzas público-privadas con varias organizaciones de productores como Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía Cadepia, el empresariado pondrá sus productos, la Subgobernación apoyará con capacitación y financiamiento bancario.

Oliva se abstiene hablar de crédito que tramitan

El gobernador Adrián Oliva Alcázar se abstuvo hablar del crédito de 700 millones de bolivianos de la banca privada, que gestionan para pagar por proyectos concluidos y otros que siguen en ejecución en diferentes puntos del Departamento. “Mire, yo no quiero hablar mucho porque… yo prefiero que avancemos… a veces se dice algo… todos tenemos preocupación, pero dejemos que las cosas salgan adelante, parecería que vamos a resolver en los medios y creo que hay que trabajar…”, respondió a este diario.

A insistencia de hasta cuándo se conocerá alguna información sobre las gestiones, respondió que se conocerá en su momento. La Gobernación ante la falta de apoyo gubernamental a su Plan de Rescate Financiero, optó por el crédito de la banca privada, que tiene costo.

En las últimas semanas las autoridades de la gobernación prefirieron no referirse a este asunto, sobre todo tras la versión de la ASFI (Autoridad de Supervisión y Fiscalización del Sistema Financiero) de que no autoriza ni aprueba créditos.

Fernando Barral Zegarra

