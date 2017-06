Sector de la salud decidirá en asamblea nacional si continúan con sus medidas de presión

Este viernes la Federación de Sindicatos de Médicos y Ramas Afines Fesimra, en asamblea nacional decidirán qué hacer sobre sus planteamientos al gobierno y si continúan con medidas de presión o sólo buscan diálogo, sostuvo Álvaro Manuel García Arce, ejecutivo del Sindicato de Médicos y Ramas Afines Simra-Tarija. “Para la semana que bien vamos a tener novedades de qué manera vamos a seguir tratando de buscar el diálogo, las soluciones o las medidas de presión que podamos realizar, que nos permitan también realizar medidas de presión, porque si hacemos medidas de presión no las hacemos por un capricho”, dijo.

García además explicó “lo hacemos para mejorar la salud, para que se enteren que es lo que pasa aquí detrás de esta puerta (señaló el quirófano) aquí donde nosotros llevamos un acto médico muy importante y este acto médico tiene que ser llevado con mucha seriedad”.

Por su parte, la delegada defensorial Carola Romero, reconoció que los problemas en salud son diversos como ocurre en educación, en economía, en servicios básicos y otras obligaciones y prestaciones que tiene el estado nacional.

Pero que los médicos tienen la obligación de cumplir un horario y sus funciones, si no quieren cumplir con estas obligaciones, pueden poner sus consultorios médicos y disponer de sus horarios.

García Arce, agregó que actualmente la situación de la Caja Nacional de Salud es crítica y que no hay los insumos ni el equipamiento para desarrollar un trabajo adecuado. “La adquisición de medicamentos, las falta de equipamiento, equipos de diagnóstico que no funcionan, el tomógrafo que ha estado parado durante tanto tiempo, el equipo de rayos X de nuestro hospital que no trabaja bien y varias deficiencias que tenemos en la institución, nosotros vamos a tener que denunciarlas. Porque la salud realmente está afectada (y) no por culpa de los médicos o el personal de salud, está afectada por muchísimos factores (…) y hacen ver como si fuéramos los médicos o las personas que trabajan en salud los culpables”, sostuvo.

Aseveró que por estas razones es necesaria una reunión entre partes para encontrar una solución a la salud del país, ya que para él no se resuelve con dos decretos y la acción popular. “Que va contra de un derecho constitucional de protesta que tenemos los médicos, porque el derecho a la protesta es lo que tenemos los médicos para mostrar las falencias, mostrar los defectos, mostrar cuales son nuestros requerimientos”, dijo.

Romero replicó “se ha evidenciado que no es así, que pueden ejercer (las protestas) de la mejor manera, siempre y cuando no incidan en la contravención referida a la interrupción de los servicios de salud”. “Por lo tanto, es una situación irrevocable que podría analizarse por los mecanismos legales que corresponden; sin embargo, a la fecha da lugar a las sanciones correspondientes y administrativas ya establecidas”, concluyó.

Seguro Universal

Respecto al seguro universal que quiere implementar el gobierno nacional, el ejecutivo del SIMRA aseveró que no funcionará, ya que colapsarían de manera inmediata todas las cajas existentes en el país.

Indicó también que no hay infraestructura “porque durante 200 años de la vida de esta nación, no solo de este gobierno sino de todos los gobiernos, no ha creado infraestructura para dar salud gratuita a la población”.

