Identificaron 15 casos de reacción a la vacuna antirrábica

Luego de la campaña de vacunación contra el mal de la rabia en el departamento de Tarija, empezaron a surgir varias denuncias públicas, las cuales aseveraban que las mascotas posteriores a dicha vacuna empezaron a tener síntomas irregulares como diarrea, vómitos, inmovilidad y en los peores casos muerte. “Esta vacunación fue enfocada para animalitos que tienen dueño porque había que llevarlos a puntos fijos, particularmente no vi a ningún animal hacer fila solo y pedir que lo vacunen. Es obvio que los dueños que vieron a sus mascotas enfermas o con síntomas extraños, babeando, diarrea, vómitos, inmóviles, los hicieron atender con un veterinario particular pero a los que murieron los enterraron, dijo la presidenta del refugio Rinconcito Feliz, Shaeale Castellanos.

Castellanos resaltó que si las autoridades e instancias pertinentes no quieren hacer caso a las denuncias, que van en aumento en las redes sociales es su problema, ya que no podrán mentirle a la población. “No podrán tapar el sol con un dedo, sean honestos, nos haría bien a todos que reconozcan que esta fue quizás la peor de las campañas. Lo venimos diciendo hace años con el Colegio de Veterinarios pero tienen una ceguera que raya en la idiotez, por decirlo menos. Si la gente no va a Zoonosis a presentar la denuncia o a hacer ver a sus mascotas debería ser un llamado de atención para el mismo alcalde Paz es su gestión”, expresó.

La misma explicó que la gente perdió la confianza en esa entidad y por consiguiente solicitaron reestructurar el centro, empezando por institucionalizarlo. “Insto a la población afectada apersonarse por el colegio de veterinarios o alguna organización de defensa animal para denunciar o buscar ayuda para la recuperación de su mascota, luego de la vacunación y si todavía no la hizo vacunar busque un médico que lo haga supervisando la manipulación y postura de la vacuna”, enfatizó.

A su vez, el presidente del Colegio de Veterinarios de Tarija, Miguel Dávila informó que como Colegio de Veterinarios y Sociedad de Médicos Veterinarios están investigando e identificando los casos de forma minuciosa, por lo delicada que es esta situación en sí, subrayó que está situación pasa hace mucho tiempo y es el momento de tener una respuesta clara a esto y saber si los síntomas o reacciones son a raíz de la vacuna o no. “Si fuese la vacuna pueden ser diferentes niveles o factores, desde la elaboración, el transporte, el manejo, cadena de frío, aplicación”, explicó.

Dávila dijo “tenemos alrededor de 15 notificaciones con identificación de domicilio, algunos ya han podido salir de una serie de cuadros al ser medicados, pero seguimos haciendo la investigación, tenemos seis muertes notificadas seguramente hay muchas más”.

Asimismo, mencionó que es importante que los propietarios lleven a las mascotas afectadas a un veterinario de confianza para que el mismo pueda emitir un diagnóstico y detectar si los síntomas son producto de la vacuna o de otra enfermedad. “Está vacuna no debería tener ninguna reacción, ninguna vacuna tiene que tener ninguna reacción a no ser que el animalito esté enfermo o estuvo antes de la vacuna. El personal que estaba aplicando la vacuna, seguramente por la cantidad de animales, no se dieron el tiempo para observar o preguntar a la gente”.

Dávila apuntó que mientras más denuncias formales la ciudadanía presente, se podrá conocer a ciencia cierta qué es lo que originó las diferentes muertes y reacciones anormales en las mascotas vacunadas.

Zoonosis no recibió denuncia formal

“Pueden asistir a las instalaciones de Zoonosis que está ubicado detrás del Parque Urbano en la zona de las Barrancas como también pueden asistir al palacio del deporte donde se está también vacunando de forma gratuita”, dijo el responsable de Zoonosis Sitty Chávez.

Chávez destacó que hasta el momento no recibió ninguna denuncia formal en su unidad por lo que invitó a la población que tenga alguna duda o problema se aproxime a Zoonosis y presente su denuncia para que científicamente se pueda saber el por qué de los efectos secundarios de la vacuna antirrábica.

