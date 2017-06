Asambleísta pedirá dejar sin efecto elevación de la tarifa por energía eléctrica

El asambleísta de Unidad Departamental Autonomista UDA, miembro de la Comisión de Energía, César Mentasti Padilla, por carta pidió a la presidenta de esta Comisión, Amanda Calisaya Flores, llamar a la Autoridad de Electricidad AE para ver la resolución de aumento del costo de la energía.

Además pidió llamar a la Gobernación y a Setar. Mentasti considera que en este momento de crisis no es pertinente aumentar el costo de la tarifa al usuario final, por eso urge analizar la resolución y definir una posición institucional.

El asambleísta informó que se reunió con el representante de la AE en Tarija y manifestó que se trata de una regularización de los precios de venta de energía a las empresas distribuidoras y que no necesariamente tiene que incidir en el usuario. “No vamos a permitir que se incremente un boliviano más en la tarifa, no se puede dejar pasar este tema, no puede ser que acabe junio y cuando uno vaya a pagar, se encuentre con una factura con un incremento del 3% más de lo que pagaba”, comentó.

Nuevo Sur

