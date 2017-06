Profesionales tarijeños emigran por falta de trabajo en esta región

El desempleo que sufre este Departamento está agobiando a los profesionales, muchos están migrando a otras regiones y países, el sector público es reducido, la empresa privada depende de la inversión pública. Unos cuatro mil profesionales están desempleados.

El reconocimiento es del presidente de la Federación de Profesionales, Jorge Bacotich Oliva, al admitir que hay crisis y recesión económica y criticar la no priorización de obras, como “ciudad inteligente”, cuando la deuda pública está haciendo quebrar a las empresas.

Registrados en sus respectivos Colegios hay unos ocho mil profesionales, aunque con los no registrados la cifra es mayor, reconoció que en muchas entidades públicas está trabajando gente no profesional y en muchos casos sin una formación elemental.

“De los ocho mil, la mitad ya no están trabajando no pueden pagar siquiera sus aportes porque no tiene fuente de ingresos, reconoció al pedir a los políticos soluciones reales a los problemas de Tarija, las soluciones no son slogans ni propaganda”, ironizó.

El desempleo no solamente es de los profesionales, sino de los trabajadores y contratistas que no encuentran empleo, a muchos les adeuda y no pueden cobrar siquiera por trabajos anteriores que efectuaron, insistió el abogado.

