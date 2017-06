Micreros piden comprensión de la población para subir el precio de sus pasajes

El secretario ejecutivo de la Federación de micros La Tablada, Jorge Gareca Cavero, pidió a toda la población tarijeña tener mayor comprensión con dicho sector para que por consiguiente se pueda llevar a cabo la nivelación de tarifas tomando en cuenta que las mismas no fueron modificadas hace 17 años.

“De corazón le pedimos a la ciudadanía y a los usuarios que comprendan que 17 años ¿acaso no ha subido el saice?, 17 años que han subido los sueldos, 17 años que han subido los repuestos, el salario de ahora es 2.000. ¿Acaso somos nosotros extraterrestres de otro lugar? El consumo diario de diesel es de 160 a 180 bolivianos, un auto hasta 35 bolivianos”.

En este contexto, acentuó que la ciudad de Tarija cada vez está más grande y por ende el sector de micros también debe hacer el servicio correspondiente a los barrios periféricos. “Antes éramos 1.100 unidades ahorita estamos 800, cada vez somos menos porque no hay el recurso, mucha gente tiene guardado su coche. Si hubiera quien me compre mi coche ahorita lo vendo, pedir a los que reclaman a los de la Federación Departamental de Juntas Vecinales Fedjuve que nos subvencionen unos diez litros de diesel”.

Gareca recordó que hace 17 años, a quienes actualmente reclaman los transportaban por 0,80 centavos, puntualizó que ahora que estos señores son profesionales o están como representantes de alguna institución están en contra del sector de micros. “Pedir a los ciudadanos que nos entiendan y que después de 17 años se haga un verdadero estudio el verdadero estudio con la hoja de costos sale 3 bolivianos cada persona”.

Asimismo, argumentó que su sector tiene la predisposición de mejorar las condiciones del servicio en la medida posible, subrayando que muchas veces los micreros también son víctimas de la delincuencia al circular en las noches sin protección alguna.

Fedjuve

“Nosotros estamos conscientes de que hace 17 años no se ha subido el tema del transporte, estamos dispuestos a conversar; sin embargo, la gente no va aceptar mientras no exista una muestra en el mejoramiento del sistema de transporte, estamos planteando cosas básicas como por ejemplo: que los micreros no entren al casco viejo, se haga un anillo para que se evite el caos que hoy en día hay en la ciudad”, dijo el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales Fedjuve, Edwin Rosas Urzagaste.

Apuntó que de igual forma se pide que las unidades estén en mejores condiciones, que mejoren la frecuencia y por último que las tarifas puedan ser discutidas de manera coordinada y una vez que se cumplan estos requisitos básicos para que la gente recién empiece a cancelar los dos bolivianos que se solicitan por parte del transporte público.

María José Oliva Grimalt

