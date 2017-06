Efectuarán campaña de información para diferenciar productos de leche natural

La jefa del Viceministerio de los Derechos del Usuario y Consumidor, Mónica Jurado, informó al NUEVO SUR que el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor instruyó a la empresa PIL Andina, y a los diferentes supermercados y tiendas del país efectuar una campaña de información respecto la variedad entre la leche natural y los productos lácteos.

“Estaban pendientes los resultados del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria Senasag, de las muestras que sacaron, para que nuevamente ingrese el producto y corroborar lo que contenía la supuesta leche de Pura Vida en lata que proviene de Perú; entonces se ha evidenciado que no es leche, sino más bien una bebida láctea con otros elementos como ser vitaminas, conservantes y demás, y eso es lo que expresa también en su etiqueta, no dice leche por lo que solamente estábamos esperando que se corrobore eso y que la autoridad competente en este caso Senasag saque el informe final”.

En tal sentido aseveró que tras recibir el informe final, el viceministro en resguardo de la salud de los consumidores instruyó a los supermercados y diferentes puntos de venta de que no se retire el producto de la venta, pero que se lo ponga en un lugar distintivo y no junto con la leche natural que no tiene conservantes ni vitaminas extras. “Cuando hemos visitado diferentes farmacias, supermercados, tiendas y demás que este producto estaba expuesto a la venta, juntamente con la leche como un lácteo normal y eso genera confusión al consumidor; entonces ahora el consumidor a través de los diferentes medios de comunicación y de los operativos que estamos haciendo estarán al tanto”, dijo.

Jurado argumentó que en los lugares que tenían el producto Pura Vida, junto con la leche natural y demás lácteos se les solicitó que lo cambien de lugar específicamente donde están los jugos. “Ya se levantó la restricción de importación, es apto para el consumo pero tiene que estar en un lugar distintito donde se diferencie de la leche porque no tiene los mismos beneficios que tomar una leche natural al ser una bebida láctea con otros elementos“, fnalizó.

María José Oliva Grimalt

Comparte Facebook

Twitter