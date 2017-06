Directores de SETAR amenazan con despedir al gerente

El 31 de mayo el Poder notariado otorgado al gerente de Servicios Eléctricos de Tarija Setar, Alfredo Becerra Serpa, por el Directorio llegó a su final, pidieron informe al ejecutivo para su evaluación, no se descarta su cambio, como tampoco una ampliación restringida de este Poder.

Este Poder fue otorgado por tres meses que concluyeron, ahora será evaluado en base al informe que fue requerido, de acuerdo con el presidente de este Directorio, Franz Arandia Prada, al revelar que envió un primer informe que deja mucho que desear. “Es una recopilación de lo que hace cada Gerencia, por ejemplo: hay una Gerencia Comercial que informó que participaron en un desfile en la zona alta, ¿eso va en un informe de gestión?, deja mucho que desear en ese informe”, cuestionó.

El director aseguró que se reunieron con los ejecutivos y explicaron cómo debe hacerse un informe, este martes volvió a llegar un nuevo informe que será evaluado este viernes, si es aprobado puede renovarse el Poder, pero muy restringido. “Ha hecho abuso del Poder, pero si vemos que según el informe no ha cumplido, no le daremos el Poder, porque la Gobernación dicen den un Poder, cuando damos hace lo que quiere con el gerente, si colocan al gerente ¿por qué no le dan ellos el Poder?”, siguió cuestionando.

La instancia de decisiones es el Directorio, si van haber juicios en Setar va ser al Directorio, no al gobernador, cuando les conviene el Directorio, cuando no les conviene, que renuncie el Directorio, volvió a cuestionar.

Arandia no dejó de mencionar que hay un proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa Departamental, si esta ley sale habrá cambio de gerentes “y demás cosas”, el Directorio espera la aprobación de este instrumento legal, está con informes y aguarda su puesta en vigencia.

Si no sale está ley que faculte al Directorio su gestión, esta instancia de definición de las políticas de la empresa no tiene razón de existir, agregó al dar a entender que mejor la Gobernación administre la empresa Setar como hasta ahora.

Anteriormente el asambleísta por el Movimiento Al Socialismo MAS, Abel Guzmán Murguía, declaró que “sí o sí” esta ley se aprobará, este instrumento pretende establecer las tareas del Directorio de la empresa como máxima instancia para definir las políticas en Setar.

Proyecto de ley para Directorio es ilegal

El asesor de la Gobernación, Aníbal Rodríguez Arroyo, declaró que el proyecto de ley que prevén en la Asamblea Legislativa Departamental para dar facultades al Directorio de Setar es ilegal, además dijo que los directivos parecen responder al MAS antes que otra cosa. “Es un proyecto que sale fuera del marco legal y que una vez, si se agenda en la Asamblea será nefasto para el Departamento, sobre todo para Setar, el Directorio no responde a los intereses del Departamento, sino a intereses de un color”, cuestionó.

Para Rodríguez además ya no hay necesidad de ninguna ley, existe un Decreto para Setar que asigna tareas y que pidió un informe al Directorio que no fue entregado en el plazo previsto, el presidente del Directorio, Franz Arandia, confirmó que no presentaron y no lo harán.

El Directorio tendría que ayudar en reestructurar la empresa, modernizarla, pero está empeñado en entregarla al MAS, por eso corre apresurado al llamado de la brigada parlamentaria, que tiene mayoría de este partido, pero que no hace caso a la Gobernación.

Rodríguez además llamó desfachatez el criterio del presidente del Directorio de estar dispuesto a un debate con el gobernador Adrián Oliva Alcázar sobre Setar para mejorar las cosas en esta empresa que tiene una diversidad de problemas.

