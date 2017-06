Más de la mitad de comunidades campesinas no rindieron cuentas del PROSOL

La Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija FSUCCT sorprendida lamentó la información del secretario Fernando Barrientos, sobre el Programa Solidario Comunal Prosol, “la Gobernación revisa las carpetas y aprueba la transferencia de recursos”.

Cumplido el plazo, solamente 48% de comunidades beneficiarias del Programa Solidario Comunal Prosol 2015, rindieron cuentas y cerraron carpetas, 52% no lo hizo, los primeros tendrán el beneficio el 2017, que será de 2.000 bolivianos por familia, el resto podría ir a la Fiscalía.

De 620 comunidades que recibieron el Prosol 2015, solamente 299 equivalente al 48% presentaron sus descargos, rindieron cuentas y procedieron al cierre de sus carpetas, según el secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Barrientos Iñiguez.

Al decir que solamente ellas están habilitadas para el Prosol 2017, precisó que 321 comunidades (52%)no pudieron cerrar carpetas por observaciones identificadas e irán a alguna instancia a resolver el asunto, la Fiscalía o la Secretaría de Justicia.

De 186 millones de bolivianos que se distribuyeron en total el 2015, sólo rindieron cuentas de 76 millones y cerraron carpetas, de más de 109 millones, si bien rindieron cuentas en sus comunidades, no pudieron cerrar carpetas por falta de información.

Según Barrientos 171 comunidades no subsanaron sus observaciones probablemente por dos temas, los Comités Comunales se desmovilizaron y no trajeron sus descargos, o en su caso, las comunidades no impulsaron para que los comités hagan está tarea.

Consultado si se desconoce el destino de estos 109 millones, Barrientos contestó que no tiene los respaldos necesarios y el contenido de las carpetas vulneró el reglamento del Prosol, irán a otras instancias para su aclaración y otras tendrán que esperar el 2018.

El secretario además dijo que para poner en vigencia el Prosol 2017 es necesario la abrogación de la Ley 152 aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental el año pasado, de no darse esta acción el Prosol 2017 tampoco podrá hacerse efectivo.

Barrientos reiterativamente dijo que desde septiembre del año pasado esperaron a las comunidades para el cierre de sus carpetas, ampliaron los plazos varias veces y este 13 de junio se cerraron definitivamente.

Los actores del Prosol están convocados para el 22 de junio, a iniciar el nuevo proceso de otorgación de este beneficio a través de la presentación de las nuevas carpetas con el criterio de que se otorgará dos mil bolivianos por familia.

Barrientos recordó que para el Prosol 2017 hay un presupuesto de 69 millones de bolivianos, ya hubo reunión con la Federación de Campesinos y se prevé otra el próximo 22, donde se irán ultimando detalles para el Prosol 2017.

FSUCCT no descarta acciones contra técnicos del Prosol

La Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija FSUCCT sorprendida lamentó la información del secretario Fernando Barrientos, sobre el Programa Solidario Comunal Prosol, “la Gobernación revisa las carpetas y aprueba la transferencia de recursos”. “Nos sorprende que se observe al 52% por la misma Gobernación, vamos a analizar, revisar y no descartamos tomar acciones legales contra los técnicos, ellos aprobaron y autorizaron”, advirtió el dirigente Eyder Quiroga Maraz.

Ahora que haya comunidades que no rindieron cuentas, es otra cosa, reconoció al admitir la necesidad de aclarar esto, “están haciendo una ‘chicanita’ más y hacer ver de que el campesino es el irresponsable, la culpa es de ellos, aprobaron la otorgación del Prosol.

Quiroga personalmente está de acuerdo con un Prosol de dos mil bolivianos por familia; sobre la reunión anunciada por la Gobernación para el 22, dijo que plantearán adelantar para el lunes, reveló que la Gobernación va nuevamente a las provincias a intentar dividir al campesinado.

Acotó que sobre el planteo de la Gobernación, de aprobar la Ley 152 respondió que en ninguna parte prohíbe que no se modifique el reglamento, la Ley nacional 3741 indica que las partes involucradas pueden modificarlo, el problema es que se le acaba el discurso a la Gobernación.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter