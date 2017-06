Hoy se recuerda el “Día Internacional del Donante de Sangre”

El director del banco de sangre, Etzel Arancibia, en una entrevista con el NUEVO SUR invitó a toda la población asistir a las diferentes actividades organizadas por el Día Mundial del Donante de sangre, a realizarse hoy 14 de junio a horas 9.00.

Se ha previsto una caminata por la vida y la salud que saldrá del barrio San Roque y terminará en la plazuela Sucre con una colecta de sangre, al respecto Arancibia dijo “invitar a la población de que asista y hacer su donación efectiva de sangre”.

Existe alrededor de 500 donantes voluntarios registrados en Tarija, “no asisten todos regularmente pero cuando se los convoca, sobre todo cuando existe algún requerimiento de un grupo sanguíneo medio difícil, vienen a donar”, informó y puso en evidencia que el banco de sangre puede cubrir la demanda de unidades de sangre de los diferentes centros de salud, a pesar que tiene muchas necesidades, principalmente de equipamiento, necesita con urgencia una centrífuga refrigerada y heladeras para almacenar la sangre.

La persona que quiera donar debe tener un peso mayor de 50 kilos, no haber ingerido bebidas alcohólicas 48 horas antes, no tener resfríos, no tener Chagas y no haber sufrido hepatitis. Indicó que “a la fecha tenemos alrededor ya de 2.500 unidades efectivas de sangre y una producción de 6.000 y 8.000 hemocomponente.

Se envían unidades de sangre regularmente a los centros de servicios de salud, que funcionan en Villa Montes, Bermejo, Yacuiba y sobre todo al Hospital Regional San Juan de Dios. La jefe de División de Calidad, Nélida Morales Lema, recalcó “el día del donante de sangre es más una festividad para nosotros, porque todo el personal está presentes para cubrir esa actividad, esperamos que sean partícipes todos los jóvenes mañana en la plazuela Sucre a partir de las ocho de la mañana para ayudar a los niños y personas con cáncer, porque las unidades de sangre de los voluntarios van destinado a estas personas”.

Nuevo Sur

