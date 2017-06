Acusan a senador de manejar tarifas desactualizadas de SETAR

La Gobernación no sólo criticó que se pretenda hacer política con los problemas de Servicios Eléctricos de Tarija Setar en lugar de ayudar a mejorar esta empresa, sino también que se manejen tarifas desactualizadas como en el caso del senador Víctor Hugo Zamora Castedo. “No puede ser que un senador esté manejando datos tan antiguos, le insto a actualizarse para aclarar esto”, respondió el asesor, José Luis Gandarillas Tejada, al indicar que la tarifa se establece en base a estudios tarifarios.

Estos estudios después son certificados por la AE (Autoridad de Electricidad) y son renovables cada cuatro años, y no son fijas; además las tarifas varían de acuerdo con los gastos de cada una de las empresas de distribución de energía.

Con datos de la AE, dijo que el promedio del 2016 en ciudades principales de la tarifa eléctrica domiciliaria es de 78,64 centavos de bolivianos por kilowatt/hora, en ese marco la tarifa de Setar es 77,31 centavos, está por debajo del promedio nacional.

El asesor además mostró un cuadro de elaboración propia en base a datos de la AE, donde el 2016 Setar sobre la tarifa domiciliaria ocupa el quinto puesto en el orden nacional, después de La Paz, Cobija, Oruro y Cochabamba.

La tarifa domiciliaria de Setar en base a datos de la AE y difundidos por la Gobernación es de 45,82 centavos de boliviano por kilowatt/hora, en La Paz estuvo en 84,98 centavos, Cobija 70,00, Oruro 55,83 y Cochabamba 52,38.

La tarifa domiciliaria de Setar pese a tener un leve incremento a 47,26 el 2017, llegó a ocupar el sexto lugar después incluso de Santa Cruz, “no es real el dato que el senador Zamora muestra, vemos que hay una tergiversación política de la realidad y la verdad”.

De acuerdo con el asesor no es cierto que en Tarija se pague la tarifa más cara del país, ocupa el sexto lugar en cuanto a tarifas domiciliarias. El informante mostro cuadro estadísticos para respaldar sus contradicciones respecto de Víctor Hugo Zamora.

GOBERNADOR

El gobernador Adrián Oliva Alcázar, sobre la versión de la presidenta de la Brigada, Sonia Condori Chalco, de que les mintió cuando en su carta les respondió que no tenían competencia para ver el tema Setar, se preguntó ¿cómo puede él mentir? si no habló del asunto. “Si no he hablado cómo puedo mentir, pregunto”, agregó Oliva al aclarar que no cumplieron el procedimiento para llamarlo a reunión en la Brigada y dar un informe, tiene que aplicarse el reglamento de diputados y de brigadas.

“Si se quiere convocar al gobernador estoy presto a dar toda la información que se requiera, pero hay que cumplir plazos, procedimientos, las instancias correspondientes”, contestó antes de ir a Padcaya a reiniciar tres proyectos considerados importantes.

