Gobierno Central devolverá sin aprobar el presupuesto reformulado 2017

El gobierno, a través del Ministerio de Planificación, devolverá, probablemente esta semana, sin aprobar, el presupuesto reformulado 2017 de la gobernación que fue aprobado mediante decreto por esta institución, es necesaria una aprobación mediante ley. “Se ha pasado a la parte jurídica y no se ha consolidado la reformulación, entonces seguramente nos van a devolver el presupuesto desde La Paz”, confirmó el presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa Departamental ALDT, Guillermo Vega Flores.

Vega argumentó que no se ha aprobado el reformulado porque no es mediante decreto, es mediante ley, y dentro la norma departamental la Comisión está dentro el plazo para emitir un informe sobre el presupuesto modificado.

El legislador informó que estuvo efectuando seguimiento al presupuesto reformulado con representantes del Ministerio de Planificación en Tarija, quienes confirmaron que los documentos están en el área jurídica en La Paz.

Mientras no se apruebe mediante ley el reformulado, no puede ejecutarse, hay que introducir al sistema informático del gobierno todos los proyectos y eso todavía no se dio, de acuerdo con Vega quien dijo que el presupuesto anterior continúa en ejecución.

Vega recordó que como Comisión no se aprobó el presupuesto reformulado, devolvieron a la Gobernación para algunas correcciones; sin embargo, esta última entidad lo aprobó mediante Decreto con el argumento de que lo devolvieron extemporáneamente.

El legislador además informó que fue reelegido como presidente de esta Comisión, admitió que la fiscalización es otra parte considerada importante de la labor la ALDT; sin embargo, la falta de recursos impide una mayor labor fiscalizadora.

Fernando Barral Zegarra

