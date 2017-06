Gobernación espera que la Justicia no dilate procesos contra el ex gobernador Condori

La Gobernación espera que la administración de justicia de Tarija no esté protegiendo al exgobernador, Lino Condori Aramayo, en el caso de los motores chinos a GNV y por el contrario se trate de un asunto de dilación o retardación. “Esperemos que no, esperemos que sea más un problema de dilación, de retardación, de congestionamiento de agenda, pero sí, resulta muy llamativo que en el caso del señor Condori se den estas situaciones”, respondió el secretario de Justicia, Yamil García Delfín.

Esta respuesta fue lograda por este diario, ante la pregunta de si la justicia no está protegiendo a Condori, porque una audiencia cautelar en su contra, que debía efectuarse el 21 de marzo pasado fue suspendida y no hay fecha, desde entonces, para otra audiencia.

Este tipo de situaciones en la justicia no coinciden con la necesidad de aplicar medidas cautelares, agregó García al remarcar que sí tiene que efectuarse la audiencia de medidas cautelares, ese día se conocerá el criterio del juez de garantías. “De confirmar que no está actuando conforme a la ley, vamos a plantear todos los recursos necesarios”, prosiguió al referirse al juez cuyo nombre no fue precisado. Hizo notar que la Gobernación pide la detención preventiva solamente para Condori.

“Hemos considerado varios elementos (para el pedido) como peligro de obstaculización de la investigación, no se trata del primer caso de Condori, tiene diferentes casos que están en varias etapas”, acotó la fundamentar el pedido de detención preventiva.

En este caso además hay coprocesados, el exdirector de GNV, extécnicos del programa GNV, se imputó no solamente a la representante legal, sino también al socio de la empresa que recibió los diez millones de bolivianos como anticipo.

Este programa fue iniciado en la anterior gestión a pesar de que la Gobernación no tenía competencia para las conversiones a GNV de los motores a diesel, pagó a la empresa china los diez millones e hicieron llegar a Tarija 200 motores chinos a GNV.

Los motores actualmente están en un taller en esta ciudad, incluso fueron observados por la Fiscalía y la Gobernación, dentro el proceso de investigación emprendido y que terminó en las imputaciones de varios de los implicados.

De acuerdo con García, la Gobernación considera que existen los suficientes motivos procesales para que el exgobernador sea detenido preventivamente, en marzo se suspendió la audiencia por un incidente planteado por la parte acusada.

La demora en la fijación de nueva audiencia cautelar, de acuerdo con el secretario de Justicia, “genera mucha preocupación institucional tomando en cuenta que más allá de lo que implique una tramitación administrativa cuestionada hay una daño económico”.“Consideramos que no todos los órganos del Estado están actuando de manera consecuente, con relación a los intereses que debe perseguir una institución con relación al patrimonio de todos los bolivianos”, cuestionó el funcionario.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter