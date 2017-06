Transporte pesado perdió medio millón de bolivianos a causa del bloqueo de sus colegas de “minivans”

Debido al bloqueo que realizó el sector de minivans, los que trabajan con ómnibuses sufrieron en estos dos días una pérdida de medio millón de bolivianos por día, aseguró el secretario General de Buses la Tablada, Edgar Albornos.

Por otro lado, ratificó que si los minivans retornan a la vieja Terminal ellos con sus flotas también retornarían y dejarían desierta la nueva Terminal.

Por su parte, el dueño de una de las empresas de flotas de la nueva Terminal, Agustín Juárez, sostuvo que no permitirán que el municipio construya nada para los minivans en la nueva Terminal ni por lugares cercanos.“Esto no es terminal de minivans, es terminal de buses y no van a permitir la construcción de las oficinas en la Terminal nueva para los minivans, porque entonces de qué terminal estamos hablando”, dijo.

Agregó que el municipio tiene que garantizar la inversión privada, ya que no es correcto que mientras ellos cancelan sus facturas, la alcaldía les ponga alrededor un sector que no emite facturas.

Albornos por su parte acotó que los minivans, que están operando en el Parque Bolívar y en el cruce a San Gerónimo, no brindan una seguridad adecuada y que se puede incluso hasta trabajar con la trata y tráfico de personas.

Por otro lado, señaló que el municipio no cumple con el compromiso de eliminar la denominada parada al norte y la parada al chaco, y que sería en estos lugares donde trabajan empresas no autorizadas. “Nosotros como sector de buses somos fiscalizados por todas las entidades en esta Terminal, tenemos la alcaldía, tenemos la ATT, tenemos Tránsito, tenemos derechos de la niñez; donde suben y verifican si tenemos los permisos correspondientes. Yo le pregunto (al municipio) ¿en las paradas clandestinas lo hacen?, ¿Sabemos quiénes viajan en estos sectores?”, recalcó Albornos.

Mario Enrique Espinoza

