Tardanza en la autorización de la ASFI para el crédito bancario preocupa a la Gobernación

La demora en la Autoridad de Supervisión y Fiscalización del Sistema Bancario ASFI sobre el trámite para el crédito bancario, propuesto por la Gobernación empieza a inquietar, ya pasaron muchas semanas y no hay respuesta.

La Gobernación, ante la falta de respaldo del gobierno a su Plan de Rescate Financiero, para mitigar la crisis económica del Departamento, optó por el crédito bancario de 700 millones de bolivianos, cuyo trámite se demora y comienza a preocupar.“Esta en la ASFI, necesitamos la autorización de la ASFI, a partir de aquello vamos a empezar a avanzar con mucha más rapidez”, respondió el secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar Peralta Méndez, a consulta de cuál la situación del trámite.

Consultado si no está demorándose demasiado este trámite, contestó: “del 15 de abril al 8 de junio hay mucho tiempo, yo creo que el gobierno tiene que cumplir lo que prometió, apoyar a Tarija en todos los trámites para lograr ese dinero”.

Ante insinuación de este diario, de que ya pasaron casi dos meses, admitió que efectivamente transcurrió ese tiempo y no está pudiendo obtenerse una respuesta. Preguntado si no habrá demasiada burocracia en el nivel central de gobierno, volvió a responder:“Yo creo que hay que pechar para que haya más voluntad, para que esto se concrete”. “NUEVO SUR” volvió a consultar si no se notaba falta de voluntad política, respondió que hay que seguir pechando, tener ganas de ayudar a Tarija.

El compromiso está ahí, ahora falta materializarlo, volvió a responder Peralta. El vicepresidente Álvaro García Linera el 15 de abril, en el acto de la efeméride de Tarija, anunció que el gobierno facilitará las gestiones para acceder al financiamiento bancario.

Desde entonces la Gobernación apresuró su trámite, conversó con varios bancos, especialmente el Unión, que sería el líder de la operación bancaria donde también estarían otras entidades; sin embargo, el trámite pasó a la ASFI y no hay respuesta.

El secretario de Gestión Institucional, Rubén Ardaya Salinas, en pasados días, explicó que este financiamiento es para cancelar obras concluidas y otras por terminar, para reactivar la economía del Departamento que se volvió crítica ante la caída de sus ingresos por regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH.

La Gobernación además prevé destinar otro monto del financiamiento a proyectos de salud, como el equipamiento de algunos módulos del Hospital de Tarija y del “Virgen de Chaguaya” en Bermejo, además prevén algunas refacciones en el primer nosocomio.

Fernando Barral Zegarra

