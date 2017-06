Ex aliadas de asambleísta masista festejan que no hubiera sido elegido en la directiva de la ALDT

La organización “Marías Dignas” festejó la no elección del asambleísta por el Movimiento Al Socialismo MAS, Ervin Mancilla Olarte, como vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental ALDT; sin embargo, no conformes con ese resultado, ahora buscarán la renuncia del legislador.

Esta organización que estuvo casi toda la noche del miércoles en vigilia para evitar la elección de Mancilla, este jueves por la mañana con una amplificador de por medio, en plena puerta de la ALDT celebraron el cambio de decisión de la bancada del MAS.

Inicialmente, esta bancada, en reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, determinaron la postulación de Mancilla a vicepresidente; sin embargo, tuvo que cambiar de decisión ante la presión de esta organización.

La activista Marisol Miranda Burgos, informó que seguían en la puerta de la ALDT “para festejar nuestro triunfo, haber logrado que Mancilla no haya entrado a la vicepresidencia, ahora creemos que empieza un nuevo día para Tarija”.

La representante agregó que “ahora recién comienza nuestra lucha”. Consultada por qué consideran triunfo la no inclusión del asambleísta en la Directiva, contestó: “no queríamos que sea vicepresidente, es una persona no grata para nosotros”.

Ante insistencia de este diario por qué no es grato el legislador, respondió: “porque es una persona que jamás ha trabajado por Tarija, nunca ha sido capaz de recibirnos en audiencia, varias veces le hemos pedido, pero siempre se ha negado”.

Las activistas que portaban banderas de Tarija, del país y hasta una wiphala, en medio de su festejo se pusieron hasta guirnaldas de flores para regocijarse por la exclusión del legislador de la Directiva elegida la noche del miércoles.

Este diario volvió a insistir que según el común de la gente, la mayoría de los asambleístas no está respondiendo a los intereses de Tarija en su gestión, Miranda reconoció que “todos, todos se aplazaron, pero principalmente Mancilla”.

La entrevistada admitió que ahora como organización trabajarán para que renuncie Mancilla. Después de la larga vigilia anunciaron que tomarán un respiro para reemprender sus movilizaciones para ser escuchadas por los legisladores.

La presidenta electa de la ALDT, Sara Armella Rueda, consultada por qué no se eligió a Mancilla vicepresidente respondió que cambiaron la decisión inicial, hubo algunos problemas internos en la bancada, pero se logró que dé un paso al costado.

Mansilla: “Marías” están pagadas y tienen antecedentes

El asambleísta Ervin Mancilla Olarte, al admitir que dio un paso a un costado en su intento de ser vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental para evitar la desunión de su bancada afirmó que la organización “Marías Dignas” tiene financiamiento y muchas de ellas, antecedentes.

Consultado si logró resultados en su investigación de esta organización como anunció hace una semana, respondió afirmativamente, pero que no quiso dañar a las señoras; sin embargo, supo que tienen muchos antecedentes y disponen de mucho dinero.

Están regalando ganchos a cambio de firmas, están dando comida, rifan electrodomésticos, tienen buen apoyo logístico que seguirá investigando, acotó Mancilla al asegurar que seguirá legislando y fiscalizando, no está vencido y seguirá cuidando los recursos de Tarija.

Sobre el pedido de su renuncia, contestó que le eligieron 92 mil votantes no diez personas postradas en la plaza, responderá a sus electores, hizo leyes para ellos, no le tiene miedo ni al revocatorio, si el pueblo cree que no está trabajando, puede sacarlo.

“Sin embargo, la gente se da cuenta por quién está pagada esta organización que se denomina cristiana, pero que hace daño al prójimo”, ironizó. Anteriormente Mancilla afirmó que la Gobernación estaba financiando la protesta de esta organización.

Fernando Barral Zegarra

